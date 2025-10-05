India threatens to wipe it off the map Pakistan is furious and now resorts to gibbering 'नक्शे से मिटा देने' की चेतावनी पर खिसयाया पाकिस्तान, देने लगा गीदड़ भभकी; क्या कहा?, International Hindi News - Hindustan
India pakistan news: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को पड़ोसी देश को चेतावनी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को अगर विश्व मानचित्र पर अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसे सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना और उसे प्रायोजित करना बंद करना होगा।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 01:58 AM
'नक्शे से मिटा देने' की चेतावनी पर खिसयाया पाकिस्तान, देने लगा गीदड़ भभकी; क्या कहा?

ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अब झूठ के सहारे दुनिया और अपनी जनता के बीच में इज्जत बचाने में लगा हुआ है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की नक्शे से मिटा देने की धमकी के बाद पाकिस्तान अब गीदड़ भभकी देने पर आ गया है। आसिम मुनीर की सेना की तरफ से कहा गया है कि अगर दोनों देशों के बीच में भविष्य में कोई संघर्ष होता है तो यह बड़े विनाश का कारण बन सकता है।

किसी युद्ध में अपनी हार को भी जनता के सामने जीत बनाकर परोसने वाली पाकिस्तानी सेना ने अपना बड़ बोलापन दिखाना यहाँ भी नहीं छोड़ा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना की तरफ से जारी बयान में दावा किया गया कि उनकी सेना दुश्मन देश के किसी भी कोने में जाकर युद्ध करने में सक्षम है।

जनरल उपेंद्र द्विवेदी की चेतावनी पर बात करते हुए पाकिस्तानी सेना में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ भी दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि यह बयान आक्रमण के लिए बहाने गढ़ने का एक प्रयास थे। इस बयान का अर्थ है कि भविष्य में भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी किसी सैन्य कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ की गई ऐसी कोई भी कार्रवाई दक्षिण एशिया में गंभीर परिणाम लाएगी।

क्या कहा था सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने

भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को रोकने की सलाह दी थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को अगर विश्व मानचित्र पर अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसे आतंकवाद का समर्थन करना बंद करना होगा। इससे एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत अपनी रक्षा के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है।

जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बहुत संयम दिखाया है। लेकिन भविष्य के किसी भी ऑपरेशन के दौरान ऐसा कोई भी संयम दिखाई नहीं देगा। भारतीय सैनिकों के बीच में मौजूद जनरल द्विवेदी ने अपने जवानों को किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा।

भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी सेना की झूठ की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी उसमें कम से कम 12 पाकिस्तानी जेट्स नष्ट कर दिए गए थे। इनमें अमेरिका से खरीदे गए एफ-16 भी शामिल थे, जो कि या तो नष्ट हो गए या फिर क्षतिग्रस्त हो गए।

