'अपने गिरेबान में झांको'; UN में भारत ने पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़, क्या है मामला?

संक्षेप: संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तान को अपने देश की हालात देखने चाहिए कि आखिर कैसे खुले आम संवैधानिक तख्तापलट होने दिया गया।

खुले आम आतंकवाद और आतंकवादियों का समर्थन करने वाले पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर भारत की डांट का सामना करना पड़ा है। भारत ने पाकिस्तान में किए गए 27वें संविधान संशोधन और उसके जरिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस का दर्जा देने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान को इस मामले में अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है।

यूएन में भारत के प्रतिनिधि परवथनेनी हरीश ने पाकिस्तान में कानून के शासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान को यह सोचना होगा कि आखिर उसकी सेनाओं ने संवैधानिक विकास क्रम में कैसी भूमिका निभाई है। आसिम मुनीर का सीधे नाम लिए बिना भारतीय राजदूत ने कहा, "पाकिस्तान को कानून के शासन पर आत्मचिंतन करना चाहिए। इसकी शुरुआत वह अपने आप से यह पूछकर कर सकता है कि उसने कैसे सशस्त्र सेनाओं को 27वें संशोधन के जरिए संवैधानिक तख्तापलट की इजाजत दे दी और आखिर कैसे अपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान कर दी।"

भारतीय की तरफ से पाकिस्तान को आत्मचिंतन की सलाह उस सवाल के जवाब में दी गई थी, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ गलत प्रचार करने का प्रयास किया गया था। इसका जवाब देते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, " मैं पाकिस्तान के प्रतिनिधि की टिप्पणियों का जवाब देता हूँ, जो सुरक्षा परिषद का एक निर्वाचित सदस्य है और जिसका एकमात्र एजेंडा मेरे देश और मेरे लोगों को नुकसान पहुँचाना है। उन्होंने पिछले साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर का झूठा और स्वार्थपूर्ण विवरण किया है।”

आपको बता दें, भारत की तरफ से यह टिप्पणी पाकिस्तान में आसिम मुनीर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनाने के कुछ समय बाद आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुए घटनाक्रम में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुनीर का नाम सुझाया और फिर पाकिस्तानी संविधान में 27वां संशोधन किया गया, जिसके तहत थलसेना, वायुसेना और नौसेना का नियंत्रण आसिम मुनीर के हाथों में दे दिया गया। इसके अलावा मुनीर का कार्यकाल भी 5 साल के लिए कर दिया गया।

इस संशोधन में मुनीर को न केवल तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई, बल्कि उन्हें पद से मुक्त होने के बाद भी गिरफ्तारी और कोर्ट केस से मुक्ति दी गई। यह एक ऐसा कदम था, जिसने वैश्विक स्तर पर लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दीं।