भारत ने बिना बताए चिनाब नदी में पानी छोड़ दिया, अब जवाब भी नहीं दे रहा; पाकिस्तान ने लगाई गुहार
पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया।
पाकिस्तान ने भारत पर चिनाब नदी में बिना पूर्व सूचना के अचानक पानी छोड़ने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि चिनाब नदी के जल प्रवाह में हाल के दिनों में अचानक और असामान्य बदलाव देखे गए हैं, जो भारत द्वारा एकतरफा रूप से पानी छोड़े जाने की ओर इशारा करते हैं। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने भारत से गुहार लगाते हुए कहा कि चिनाब नदी में पानी छोड़ने को लेकर पहले सूचना दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत को पत्र लिखा है लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के आरोपों पर भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
अंद्राबी ने कहा कि पिछले सप्ताह से चिनाब नदी के जल स्तर में यह बदलाव सुर्खियों में रहा है। उन्होंने कहा- पाकिस्तान इन बदलावों को अत्यंत गंभीरता और चिंता के साथ देख रहा है। ये बदलाव भारत द्वारा चिनाब नदी में बिना किसी पूर्व सूचना के एकतरफा पानी छोड़े जाने का संकेत देते हैं। प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने इस संबंध में भारत से स्पष्टीकरण मांगते हुए एक पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस कदम को सिंधु जल संधि का उल्लंघन करार दिया।
सिंधु जल संधि के निलंबन से घुटनों पर पाक
अप्रैल 2025 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए 1960 के दशक की सिंधु जल संधि को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया। इस फैसले से पाकिस्तान में पानी की गंभीर कमी का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि संधि के तहत चिनाब, झेलम और सिंधु जैसी पश्चिमी नदियों का अधिकांश जल पाकिस्तान को आवंटित था, जो उसके कृषि और जलविद्युत का जीवनरेखा है। निलंबन के बाद भारत ने बगलिहार और सालाल बांधों से पानी की निकासी को नियंत्रित किया, जिससे चिनाब का प्रवाह कभी अचानक बढ़ा तो कभी न्यूनतम हो गया। अब भारत इस संधि के तहत पाकिस्तान को कोई भी जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है।
पाक की अंतरराष्ट्रीय समुदाय से गुहार
पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि साझा नदियों के संबंध में कोई भी ‘एकतरफा’ कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। अंद्राबी ने कहा- भारत की ये कार्रवाइयां क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत की द्विपक्षीय संधि की निरंतर अनदेखी का संज्ञान लेना चाहिए और भारत को अंतरराष्ट्रीय कानून, स्थापित मानदंडों तथा अपनी खुद की जिम्मेदारियों के अनुसार जिम्मेदाराना व्यवहार करने की सलाह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ विवादों और मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
