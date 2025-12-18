Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़India released water into the Chenab River without prior notice Pakistan appealed for intervention
भारत ने बिना बताए चिनाब नदी में पानी छोड़ दिया, अब जवाब भी नहीं दे रहा; पाकिस्तान ने लगाई गुहार

भारत ने बिना बताए चिनाब नदी में पानी छोड़ दिया, अब जवाब भी नहीं दे रहा; पाकिस्तान ने लगाई गुहार

संक्षेप:

पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया।

Dec 18, 2025 02:46 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान ने भारत पर चिनाब नदी में बिना पूर्व सूचना के अचानक पानी छोड़ने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि चिनाब नदी के जल प्रवाह में हाल के दिनों में अचानक और असामान्य बदलाव देखे गए हैं, जो भारत द्वारा एकतरफा रूप से पानी छोड़े जाने की ओर इशारा करते हैं। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने भारत से गुहार लगाते हुए कहा कि चिनाब नदी में पानी छोड़ने को लेकर पहले सूचना दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत को पत्र लिखा है लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के आरोपों पर भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अंद्राबी ने कहा कि पिछले सप्ताह से चिनाब नदी के जल स्तर में यह बदलाव सुर्खियों में रहा है। उन्होंने कहा- पाकिस्तान इन बदलावों को अत्यंत गंभीरता और चिंता के साथ देख रहा है। ये बदलाव भारत द्वारा चिनाब नदी में बिना किसी पूर्व सूचना के एकतरफा पानी छोड़े जाने का संकेत देते हैं। प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने इस संबंध में भारत से स्पष्टीकरण मांगते हुए एक पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस कदम को सिंधु जल संधि का उल्लंघन करार दिया।

सिंधु जल संधि के निलंबन से घुटनों पर पाक

अप्रैल 2025 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए 1960 के दशक की सिंधु जल संधि को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया। इस फैसले से पाकिस्तान में पानी की गंभीर कमी का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि संधि के तहत चिनाब, झेलम और सिंधु जैसी पश्चिमी नदियों का अधिकांश जल पाकिस्तान को आवंटित था, जो उसके कृषि और जलविद्युत का जीवनरेखा है। निलंबन के बाद भारत ने बगलिहार और सालाल बांधों से पानी की निकासी को नियंत्रित किया, जिससे चिनाब का प्रवाह कभी अचानक बढ़ा तो कभी न्यूनतम हो गया। अब भारत इस संधि के तहत पाकिस्तान को कोई भी जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है।

indus water treaty

पाक की अंतरराष्ट्रीय समुदाय से गुहार

पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि साझा नदियों के संबंध में कोई भी ‘एकतरफा’ कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। अंद्राबी ने कहा- भारत की ये कार्रवाइयां क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत की द्विपक्षीय संधि की निरंतर अनदेखी का संज्ञान लेना चाहिए और भारत को अंतरराष्ट्रीय कानून, स्थापित मानदंडों तथा अपनी खुद की जिम्मेदारियों के अनुसार जिम्मेदाराना व्यवहार करने की सलाह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ विवादों और मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Pakistan Pakistan News India Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।