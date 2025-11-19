दिल्ली ब्लास्ट के बाद PAK को सता रहा भारत के हमले का डर, बोला- किसी भी सूरत में...
संक्षेप: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। उसके रक्षा मंत्री का कहना है कि भारत पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वह कहीं से भी अटैक कर सकता है।
India-Pakistan Tension: दिल्ली के लाल किला के बाहर हुए ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। इससे भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव में और इजाफा हो गया है। इस बढ़ी टेंशन के बाद पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं इस बार भी भारत हमला न कर दे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच पूर्ण युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बढ़ते तनाव के बीच उनका देश पूरी तरह से अलर्ट है। दुनियाभर में आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले आसिफ ने कहा कि किसी भी सूरत में भारत पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।
पाकिस्तान की समा टीवी से इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, ''हम नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमारे तैयारी पूरी मैक्सिमम हैं। किसी सूरत में भारत पर विश्वास नहीं कर सकते। वहां से भी हमारे तरफ जारी रखें और साथ में युद्ध या जो भी स्ट्रैटेजी होगी, सरहद पर भी अटैक करे। हमें पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। बता दें कि दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के बाहर एक आई10 गाड़ी में धमाका हुआ था, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई।
आसिफ का यह बयान भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को '88 घंटे का ट्रेलर' कहे जाने के कुछ घंटों बाद आया है। उन्होंने इस्लामाबाद को चेतावनी दी कि अगर उसने कोई शरारत की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मई में पाकिस्तान के साथ हुए चार दिनों के सैन्य टकराव को एक ट्रेलर बताया और कहा कि अभी तो फिल्म शुरू भी नहीं हुई है।
इससे पहले भी आसिफ इस तरह के बयान देते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक साथ आने वाले खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। एक इंटरव्यू में बात करते हुए, उन्होंने कहा, "हम तैयार हैं, हम पूर्वी (भारत) और पश्चिमी (अफगानिस्तान) दोनों सीमाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ने पहले दौर में हमारी मदद की थी, और वह दूसरे दौर में भी हमारी मदद करेगा।" उन्होंने आगे कहा, "अगर वे अंतिम दौर चाहते हैं, तो हमारे पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है।" पाकिस्तान इस समय दोहरे डर से घिरा हुआ है। एक तरफ जहां भारत से तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं तो दूसरे बॉर्डर पर अफगानिस्तान से टेंशन बनी हुई है।
