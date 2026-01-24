अमेरिका से तीखे तनाव के बीच खामेनेई के ईरान ने भारत को कहा 'थैंक्यू'; क्या वजह?

Hindustan Hindi News
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का भारत ने खुला विरोध किया। भारत के साथ ग्लोबल साउथ के कई देशों ने इसे पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा बताकर सिरे से खारिज कर दिया। इसको लेकर ईरान ने भारत का धन्यवाद किया है।

Jan 24, 2026 11:32 pm IST
संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खतरनाक तनाव में उलझे ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के मतदान के लिए नई दिल्ली का धन्यवाद दिया है। ईरान की तरफ से यह धन्यवाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 39वें विशेष सत्र में ईरान के खिलाफ निगरानी बढ़ाने को लेकर था, भारत ने इसके विरोध में मत दिया था। ईरान के खिलाफ यह प्रस्ताव पश्चिमी देश लेकर आए थे। ईरान के खिलाफ इस प्रस्ताव पर भारत और पाकिस्तान एक साथ खड़े दिखाई दिए।

भारत की तरफ से इस प्रस्ताव के विरोध में दिए गए मत पर ईरान ने धन्यवाद भी किया। भारत में ईरानी राजदूत मोहम्मद फतह अली ने कहा, "मैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के समर्थन में भारत सरकार के सिद्धांतपूर्ण और दृढ़ रुख के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिसमें एक अन्यायपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रस्ताव का विरोध भी शामिल है। यह रुख न्याय, बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

एएनआई के मुताबिक, ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शनों में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए यूएनएचआरसी की 39वी विशेष बैठक बुलाई गई थी। इसमें बैठक में भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान दिया। प्रस्ताव संख्या A/HRC/S-39/L.1 का उद्देश्य ईरान में बिगड़ती मानवाधिकार की स्थिति की निंदा करना था। हालांकि पश्चिमी देशों की इस पहल का ग्लोबल साउथ के कई प्रमुख देशों ने पश्चिमी एजेंडा करार देते हुए खारिज कर दिया। हालांकि, 25 देशों के समर्थन के साथ यह प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव से 14 देशों ने अब्सटेन किया, जबकि भारत उन चुनिंदा सात देशों में शामिल रहा, जिन्होंने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

ईरान सरकार के लिए भारत के इस मजबूत समर्थन को राजदूत मजीद हकीम ने जमकर सराहा। उन्होंने कहा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सर्वोच्च नेता हमेशा ईरान और भारत के बीच अच्छे संबंधों और सहयोग पर जोर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि चाबहार में वे अच्छे से काम करेंगे।”

भारत और ईरान के बीच की इतिहास की बात करते हुए मजीद ने कहा, "ईरान और भारत के बीच संबंधों और सहयोग का इतिहास 3 हजार साल से भी ज्यादा पुराना है, जो कि इस्लाम के उदय से भी पहले का है। उस समय पर भी हम भारत की दार्शनिक किताबों का उपयोग कर रहे थे। विश्वविद्यालयों में हमने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में भी हम आपकी सभ्यता और ज्ञान का उपयोग करते थे। अपने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से हम हमेशा ईरान और भारत के रिश्तों के बारे में सीखते आए हैं।”

गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच में इन दिनों जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की अपनी नीति को साफ कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से यह मामला थोड़ा शांत होता दिखा था, लेकिन अब एक बार फिर से यह उबाल पर है। ईरान और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं।

दूसरी तरफ मानवाधिकार अधिकारों की बात है, तो ईरान ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। हालांकि, उसने पश्चिमी देशों के दस हजार से ज्यादा लोगों की मौत के आंकड़े को झुठलाते हुए कहा कि प्रदर्शन में 3,117 लोगों की मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका मानवाधिकार संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रदर्शन में करीब 4251 प्रदर्शनकारी, 197 सुरक्षाकर्मी और 38 आम नागरिक मारे गए। इसके अलावा करीब 9 हजार लोगों की मौत के बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है।

