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भारत-इटली विकास साझेदारी को नई ऊंचाई देंगे; रोम में यूक्रेन और ईरान तनाव पर क्या बोले पीएम मोदी?

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा की।

भारत-इटली विकास साझेदारी को नई ऊंचाई देंगे; रोम में यूक्रेन और ईरान तनाव पर क्या बोले पीएम मोदी?

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे और मेरे प्रतिनिधिमंडल के भव्य स्वागत के लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। रोम विश्व का अनादि और शाश्वत शहर माना जाता है, वहीं मेरे लोकसभा क्षेत्र काशी को भी भारत में शाश्वत नगरी का दर्जा प्राप्त है। जब दो प्राचीन सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता भी झलकती है।

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले लगभग साढ़े 3 वर्षों में मुझे कई बार प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलने का मौका मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा कर रहे हैं। आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की।

उन्होंने आगे कहा कि भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक व्यावहारिक और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनियां भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं। दोनों देशों के व्यापार लीडर्स में एक नया उत्साह और नया आत्मविश्वास है।

उन्होंने कहा कि इटली विश्व में डिजाइन और शुद्धता के लिए जाना जाता है भारत की पहचान पैमाना, प्रतिभा और किफायती नवाचार के बिजलीघर की है। इसलिए हम भारत और इटली में डिजाइन और विकसित करें, और दुनिया के लिए उपलब्ध कराएँ' के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इटली एकमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। आतंक वित्तपोषण के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जिम्मेदार लोकतंत्र केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करतीं, बल्कि उसके वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने के लिए ठोस कदम भी उठाती हैं। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान वार्ता और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए।

जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा?

वहीं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस बयान में भारत-इटली संबंधों को नए ऊंचे स्तर पर ले जाने की घोषणा की। उन्होंने इस यात्रा को दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक बताया। मेलोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रतिनिधिमंडल का रोम में स्वागत करना मेरे लिए सम्मान और खुशी की बात है। मेरा मानना है कि आज का दिन हमारे दोनों देशों के संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन यह उनकी इटली की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा 26 वर्ष पहले, वर्ष 2000 में हुई थी। मेलोनी ने कहा कि आज इस यात्रा के साथ हम न केवल उस लंबे अंतराल को भर रहे हैं, बल्कि अपने संबंधों को फिर से मजबूत करने का संकल्प भी ले रहे हैं। यह यात्रा उस मार्ग का शिखर है जिसे हमने दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर बनाया है, ताकि आपसी संबंधों को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचाया जा सके।

विशेष रणनीतिक साझेदारी की दिशा में बढ़ा कदम

इटली की प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज रोम में हम अपने संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं, यहां तक कि विशेष रणनीतिक साझेदारी (Special Strategic Partnership) के स्तर तक, जो दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। अब इटली और भारत पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए हैं। मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके विजन, व्यावहारिक दृष्टिकोण और मजबूत नेतृत्व की सराहना सीखी है। सरकार में कई साल बिताने के बावजूद वे अपने नागरिकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। हमारी यह दोस्ती ही है जिसने हमें इतनी तेजी से आगे बढ़ने में मदद की है।

मंगलवार को रोम पहुंचे थे पीएम मोदी

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पांच देशों की यूरोपीय यात्रा के अंतिम चरण में मंगलवार रात रोम पहुंचे। इटली की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के अवसर पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला से भी शिष्टाचार भेंट की। दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्रों में भारत-इटली साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के तरीकों पर चर्चा करना बताया। दोनों पक्ष 2025-2029 के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की समीक्षा करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक रूपरेखा तैयार करेंगे।

आर्थिक संबंधों में मजबूत बढ़ोतरी

इटली स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच गया। भारत का इटली को निर्यात 8.55 अरब यूरो रहा, जबकि इटली का भारत को निर्यात 5.70 अरब यूरो रहा, जो 2024 की तुलना में 9.42 प्रतिशत अधिक है। दोनों देशों ने 2029 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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