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ईरान से जितना जल्दी हो निकलें भारतीय, सीजफायर के कुछ घंटों बाद ही भारत ने दिया अलर्ट

Apr 08, 2026 12:41 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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तेहरान में भारतीय दूतावास ने इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर भी चेतावनी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया, 'यह भी दोहराया जा रहा है कि दूतावास से बात किए या समन्वय के बगैर किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास न जाएं।'

ईरान से जितना जल्दी हो निकलें भारतीय, सीजफायर के कुछ घंटों बाद ही भारत ने दिया अलर्ट

सीजफायर होने के बाद भी ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए चेतावनी जारी की गई है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने कहा है कि जल्द से जल्द भारतीय नागरिक ईरान से निकल जाएं। खास बात है कि इससे पहले जारी एडवाइजरी में 48 घंटों के लिए सतर्क रहने की बात कही थी। ईरान और अमेरिका ने 2 सप्ताह के लिए हमलों पर रोक लगा दी है।

सीजफायर होने के कुछ घंटों बाद ही भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है, '7 अप्रैल 2026 की सलाह को आगे बढ़ाते हुए और ताजा हालातों को देखते हुए, ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को सख्त सलाह दी जाती है कि वे दूतावास के संपर्क में रहें और उनके द्वारा बताए गए रास्तों का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द ईरान से बाहर निकल जाएं।'

अलर्ट रहने बोला

एम्बेसी ने इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर भी चेतावनी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया, 'यह भी दोहराया जा रहा है कि दूतावास से बात किए या समन्वय के बगैर किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास न जाएं।'

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दो दिन में दो एडवाइजरी

भारत ने मंगलवार को ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को अगले 48 घंटों तक 'जहां हैं, वहीं रहने' की सलाह दी थी। दूतावास ने कहा, 'पिछली सलाहों के क्रम में, जो भारतीय नागरिक अब भी ईरान में हैं, उन्हें अगले 48 घंटों तक वहीं रहना चाहिए जहां वे हैं; उन्हें बिजली और सैन्य ठिकानों के साथ-साथ बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों से दूर रहना चाहिए, घर के अंदर ही रहना चाहिए और राजमार्ग संबंधी किसी भी तरह की आवाजाही के लिए दूतावास के साथ सख्ती से तालमेल बिठाना चाहिए।'

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इसने कहा, 'दूतावास द्वारा बुक किए गए होटलों में ठहरे लोगों को अपने कमरों के भीतर ही रहना चाहिए और वहां मौजूद दूतावास की टीमों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए। सभी से अनुरोध है कि वे आधिकारिक अद्यतन जानकारी पर बारीकी से नजर रखें।'

पीटीआई भाषा के अनुसार, आधिकारिक आंकड़ों हैं कि 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका के ईरानी ठिकानों पर हमले किए जाने के बाद जब संघर्ष शुरू हुआ, तब ईरान में छात्रों सहित लगभग 9,000 भारतीय मौजूद थे। अब तक लगभग 1,800 भारतीय भारत लौट चुके हैं।

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इमरजेंसी नंबर जारी किए

भारतीय दूतावास की तरफ से इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए हैं।

+989128109115

+989128109102

+989128109109

+989932179359

ईमेलः cons.tehran@meagov.in

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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