Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भारत कर रहा एक और युद्ध की तैयारी, हम बातचीत को तैयार; पाकिस्तानी राष्ट्रपति बोले

Mar 03, 2026 07:57 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बीते साल अप्रैल में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने मई में ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। इसके तहत पाकिस्तान क्षेत्र में प्रवेश कर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था।

भारत कर रहा एक और युद्ध की तैयारी, हम बातचीत को तैयार; पाकिस्तानी राष्ट्रपति बोले

पाकिस्तान का दावा है कि भारत एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है। खबर है कि पड़ोसी मुल्क के राष्ट्रपति ने संसद में ऐसे संकेत दिए हैं। हालांकि, उन्होंने शांति बनाए रखने और बातचीत की अपील भी की है। फिलहाल, इसे लेकर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। खास बात है कि यह बयान ऐसे समय पर आया, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव जारी है। दोनों ही मुल्क एक-दूसरे पर कई हमले कर चुके हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार को कहा, 'भारत के नेताओं का कहना है कि वो एक और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मैंने जीवन भर क्षेत्रीय शांति की वकालत की है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं।' उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, 'उनके (भारत) के लिए मेरा संदेश है कि युद्ध से हटकर बातचीत पर आए, क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है।'

जम्मू और कश्मीर का भी जिक्र

खबर है कि जरदारी ने जम्मू और कश्मीर का भी जिक्र किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपना राजनीतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा। उनके अनुसार, जब तक कश्मीरियों को आजादी नहीं मिल जाती, तब तक दक्षिण एशिया में कोई भी आजाद और सुरक्षित नहीं होगा।

भारत द्वारा सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को स्थगित करने के फैसले पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह सीधे तौर पर 'जल-आतंकवाद' (Hydro terrorism) है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत राजनीतिक दबाव बनाने के लिए पानी के बहाव को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है।

बीच भाषण हुई नारेबाजी

राष्ट्रपति के तौर पर संसद के संयुक्त सत्र में जरदारी का यह 9वां संबोधन था। उनके इस भाषण के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सांसदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की, जिससे पूरे कार्यक्रम में खलल पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने 'गो, जरदारी, गो' और 'खान को रिहा करो' के नारे लगाए।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान में हालात बेकाबू, 24 लोगों की मौत के बाद तीन दिन का सख्त कर्फ्यू
ये भी पढ़ें:पाकिस्तान का दावा- मार गिराए 350 तालिबानी, रमजान में चल रही जंग और तेज
ये भी पढ़ें:पाकिस्तान के शेयर बाजार में तबाही, रोकनी पड़ गई ट्रेडिंग, जानिए क्या है वजह

ऑपरेशन सिंदूर

बीते साल अप्रैल में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने मई में ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। इसके तहत पाकिस्तान क्षेत्र में प्रवेश कर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच करीब चार दिनों तक संघर्ष चला था। हालांकि, पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध के बाद सीजफायर की घोषणा कर दी गई थी। पुलवामा आतंकवादी हमले में 26 मासूम लोगों की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
India Pakistan Pakistan News India Vs Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।