भारत ने ढाका में वीजा केंद्र का संचालन फिर से शुरू किया, दो अन्य केंद्रों का कामकाज निलंबित

भारत ने गुरुवार को ढाका में अपने वीजा आवेदन केंद्र का संचालन से शुरू कर दिया, सुरक्षा संबंधी चिंताओं में वृद्धि के कारण एक दिन पहले इसे बंद कर दिया गया था। हालांकि, बांग्लादेश के अन्य हिस्सों में स्थित इसी तरह के दो अन्य केंद्रों को बंद कर दिया गया है। वहीं, भारत विरोधी प्रदर्शनकारियों ने वहां भारतीय मिशनों की ओर मार्च करने की कोशिश की।

दक्षिण-पश्चिमी खुलना और उत्तर-पश्चिमी राजशाही में स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (आईवीएसी) को सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण बंद कर दिया गया था। यह कदम इन केंद्रों की तरफ विरोध मार्चों के मद्देनजर उठाया गया है। राजशाही में, "भारतीय अधिपोत्तो विरोधी 36 जुलाई मंच" ने भारतीय सहायक उच्चायोग की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन दंगा रोधी उपकरणों से लैस पुलिस ने उन्हें मिशन के पास रोक दिया। जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की तो संक्षिप्त झड़प हुई।

सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी नारे लगाए। खुलना में, 'भारतीय वर्चस्व के खिलाफ एकता' नामक बैनर के तहत प्रदर्शनकारियों ने भारतीय सहायक उच्चायोग की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन सेना के जवानों और नौसेना के नाविकों ने पुलिस के साथ मिलकर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मोर्चा संभाला।

खुलना के पुलिस उपायुक्त ताज-उल-इस्लाम ने कहा, “हमने कड़ी निगरानी रखी और प्रदर्शनकारियों को मिशन की ओर बढ़ने से रोका। शांतिपूर्ण रैली करने के बाद वे घटनास्थल से चले गए।” रिपोर्टों में कहा गया है कि दोनों रैलियों में प्रदर्शनकारियों ने भारत पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देने का आरोप लगाया और उन्हें तुरंत वापस लाकर फांसी देने की मांग की।

छात्र-नेतृत्व वाले हिंसक प्रदर्शनों के बाद हसीना पिछले साल भारत चली गयी थी। नवंबर में, एक विशेष न्यायाधिकरण ने मानवता के खिलाफ कथित अपराध करने के मामले में हसीना को मौत की सजा सुनाई। बांग्लादेश में पांच आईवीएसी केंद्र हैं। ढाका, खुलना और राजशाही के अलावा, अन्य दो केंद्र पूर्वोत्तर बंदरगाह शहर चटोग्राम और सिलहट में स्थित हैं। ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में स्थित आईवीएसी राजधानी में सभी भारतीय वीजा सेवाओं के लिए मुख्य एकीकृत केंद्र है।

ढाका केंद्र ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि आईवीएसी ने बृहस्पतिवार को खुलना और राजशाही में स्थित अपने दोनों केंद्र बंद कर दिए हैं।