Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़India gives blow to US distances itself from Trump Board of Peace most participating countries are Muslim
भारत ने US को दिया झटका, ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' से बनाई दूरी; शामिल होने वाले ज्यादातर मुस्लिम देश

भारत ने US को दिया झटका, ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' से बनाई दूरी; शामिल होने वाले ज्यादातर मुस्लिम देश

संक्षेप:

सूत्रों के अनुसार, भारत उन 60 देशों में शामिल था जिन्हें ट्रंप ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इसके बावजूद, दावोस के रिसॉर्ट में आयोजित हस्ताक्षर समारोह में कोई भी भारतीय अधिकारी मौजूद नहीं था।

Jan 23, 2026 06:19 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित 'विश्व आर्थिक मंच' (WEF) के इतर अपने महत्वाकांक्षी 'बोर्ड ऑफ पीस' का औपचारिक शुभारंभ किया। हालांकि, वैश्विक शांति और विशेष रूप से गाजा संकट के समाधान के लिए गठित इस निकाय के उद्घाटन समारोह से भारत पूरी तरह नदारद रहा। भारत ही नहीं, अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का कोई भी अन्य स्थायी सदस्य या G7 देशों का कोई भी प्रतिनिधि इस समारोह में शामिल नहीं हुआ। इस निकाय की व्यापक और अस्पष्ट भूमिका को लेकर अंतरराष्ट्रीय गलियारों में चिंता जताई जा रही है कि यह भविष्य में संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसी संस्थाओं के महत्व को कम कर सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूत्रों के अनुसार, भारत उन 60 देशों में शामिल था जिन्हें ट्रंप ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इसके बावजूद, दावोस के रिसॉर्ट में आयोजित हस्ताक्षर समारोह में कोई भी भारतीय अधिकारी मौजूद नहीं था। भारत ने फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है और वह स्थिति का बारीकी से अवलोकन कर रहा है।

क्या संयुक्त राष्ट्र को चुनौती दे रहा है यह नया बोर्ड?

'बोर्ड ऑफ पीस' के आधिकारिक चार्टर ने विशेषज्ञों को चौंका दिया है। चार्टर में विशेष रूप से 'गाजा' का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि इसके बजाय एक ऐसा व्यापक अधिकार क्षेत्र तैयार किया गया है जो वैश्विक संघर्षों को सुलझाने वाली मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को चुनौती दे सकता है।

खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसके संकेत देते हुए कहा, "गाजा में सफल होने के बाद हम अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार कर सकते हैं। एक बार जब यह बोर्ड पूरी तरह बन जाएगा, तो हम जो चाहें वह कर सकेंगे।" हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह बोर्ड UN के साथ मिलकर काम कर सकता है, लेकिन साथ ही वे UN की प्रासंगिकता पर सवाल उठाने से भी नहीं चूके।

भारत-पाक संघर्ष पर ट्रंप के दावे

समारोह के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने उन्हें लाखों जिंदगियां बचाने का श्रेय दिया है।

भारत ने ट्रंप के इन दावों को पहले ही खारिज कर दिया है। भारत का स्पष्ट कहना है कि भारत-पाक के बीच सैन्य गतिरोध दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बनी आपसी समझ के बाद समाप्त हुआ था, न कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से।

समारोह में पाकिस्तान की सक्रियता

समारोह में पाकिस्तान सहित 19 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें से 11 देशों जैसे कि इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, हंगरी, कजाकिस्तान आदि के राष्ट्राध्यक्षों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जबकि 8 अन्य देशों जैसे कि सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, कतर आदि के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ वहां के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उपस्थिति ने भी सबका ध्यान खींचा।

कौन चलाएगा

डोनाल्ड ट्रंप इसके आजीवन अध्यक्ष होंगे। ट्रंप ने अपनी पसंद के 7 लोगों मार्को रुबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर, अजय बंगा, मार्क रोवन और रॉबर्ट गैब्रियल को इसमें शामिल किया है।

गाजा के लिए कुशनर का 'प्लान'

ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, जो इस बोर्ड के कार्यकारी सदस्य हैं, ने गाजा के विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की। हालांकि, इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण 'फिलिस्तीनी राज्य' के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं था। विशेषज्ञों का मानना है कि हमास का निशस्त्रीकरण और इजरायली सेना की वापसी जैसे पेचीदा मुद्दों के बीच इस योजना को धरातल पर उतारना एक बड़ी चुनौती होगी।

भारत की अगली रणनीति

भारत फिलहाल 'वेट एंड वॉच' की स्थिति में है। भारत इस मुद्दे पर 30-31 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाली 'अरब लीग' के विदेश मंत्रियों की बैठक में चर्चा कर सकता है। इसके अलावा, फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित इजरायल यात्रा क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।