चीन का वर्चस्व नहीं, भारत का दबदबा...अमेरिका माना लोहा; जमकर की तारीफ
अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने, एक बार फिर भारत की तारीफ की है। उन्होंने भारत को दक्षिण एशिया में भारत का अहम साझीदार बताया है। हेगसेथ ने कहाकि भारत इस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के साझा अमेरिकी लक्ष्य को आगे बढ़ाता है।
अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने, एक बार फिर भारत की तारीफ की है। उन्होंने भारत को दक्षिण एशिया में भारत का अहम साझीदार बताया है। हेगसेथ ने कहाकि भारत इस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के साझा अमेरिकी लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। शनिवार को सिंगापुर में शांगरी-ला डायलॉग में बोलते हुए, हेगसेथ ने कहाकि कोई भी देश, चाहे वह चीन ही क्यों न हो, एशिया में अपनी मनमानी नहीं थोप सकता है। अमेरिकी रक्षा सचिव ने यह भी कहाकि किसी भी तरह से हमारे देश और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा या समृद्धि को सवाल के घेरे में नहीं लाया जा सकता। हालांकि उन्होंने चीन को लेकर नरमी भी बरती और कहाकि चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के बावजूद अमेरिका का उससे टकराव नहीं है। हेगसेथ ने यह भी कहाकि जब ट्रंप शासन में रहे हैं तो चीन और अमेरिका के संबंध बेहतर रहे हैं।
भारत को बताया भागीदार
सिंगापुर शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए हेगसेथ ने भारत की बढ़ती सैन्य और औद्योगिक क्षमताओं पर भी प्रकाश डाला और देश को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तेजी से उभरता महत्वपूर्ण सुरक्षा भागीदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण कर रहा है और विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत उच्च स्तरीय सैन्य अभियानों को बनाए रखने के लिए विशाल औद्योगिक क्षमता और साजो-सामान का निर्माण भी कर रहा है। उन्होंने कहाकि हमने क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ सह-उत्पादन की भी प्रतिबद्धता जताई है।रक्षा सचिव ने घोषणा की कि अमेरिका ने भारत के साथ जावेलिन एंटी-टैंक गाइडेड म्यूनिशन्स के सह-उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
क्षेत्रीय स्थिरता अहम
हेगसेथ ने अमेरिका की व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए भारत पर ये टिप्पणी की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी एक शक्ति इस क्षेत्र पर हावी न हो सके। उन्होंने कहाकि हम चाहते हैं कि एक ऐसा स्थिर संतुलन बने, जो अमेरिकियों के साथ-साथ हमारे सहयोगियों के लिए भी कारगर हो। एक ऐसा अनुकूल, लेकिन टिकाऊ, शक्ति संतुलन जिसमें चीन सहित कोई भी देश अपना वर्चस्व स्थापित न कर सके और अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा या समृद्धि को खतरे में न डाल सके।
अधिक साझा जिम्मेदारी की अपील
अमेरिकी विदेश मंत्री ने सहयोगी देशों और साझेदारों के बीच अधिक साझा जिम्मेदारी निभाने की अपील दोहराई। उन्होंने कहाकि धनी देशों की रक्षा के लिए अमेरिका द्वारा सब्सिडी देने का युग समाप्त हो गया है। हमें संरक्षित देशों की नहीं, बल्कि साझेदारों की आवश्यकता है। हम साझा जिम्मेदारी पर आधारित गठबंधन चाहते हैं, न कि निर्भरता पर। हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं और सहयोगियों के साथ सहयोग को मजबूत करना जारी रखेगा। उन्होंने भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपीन सहित कई हिंद-प्रशांत साझेदारों द्वारा की गई रक्षा प्रतिबद्धताओं पर भी प्रकाश डाला।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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