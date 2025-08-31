India China relations Do not need of Third country lens PM Modi after meeting Xi Jinping चीन-भारत संबंधों को तीसरे देश के लेंस की जरूरत नहीं, मोदी और जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को खूब सुनाया, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के रिश्तों को किसी तीसरे देश के लेंस से देखने की जरूरत नहीं। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप के लिए संदेश माना जा रहा है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंगSun, 31 Aug 2025 04:20 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के रिश्तों को किसी तीसरे देश के लेंस से देखने की जरूरत नहीं। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप के लिए संदेश माना जा रहा है जिन्होंने भारत पर भारी टैरिफ लगा रखा है। विदेश मंत्रालय ने भी पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों, जैसे कि आतंकवाद और बहुपक्षीय मंचों में निष्पक्ष व्यापार पर साझा आधार के विस्तार को जरूरी माना है।

एससीओ सम्मेलन से इतर मुलाकात
मोदी और जिनपिंग की मुलाकात 31वें एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीदने पर भारत के ऊपर 50 फीसदी टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप के इस फैसले के बाद पीएम मोदी जापान और चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं। इसमें चीन की यात्रा इसलिए मायने रखती है क्योंकि प्रधानमंत्री सात साल के अंतराल पर यहां पहुंचे हैं। गलवान में भिड़ंत के बाद दोनों देशों के रिश्ते ठंडे पड़ गए थे। लेकिन अब पीएम मोदी इन रिश्तों में नई गर्माहट फूंकने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

झगड़े में न बदलें मतभेद
विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने यह बात कही कि किसी भी तरह का मतभेद झगड़े में नहीं बदलना चाहिए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मोदी और शी ने विश्व व्यापार को स्थिर करने में अपनी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को स्वीकार किया। साथ ही सीमा विवाद के निष्पक्ष, तर्कसंगत और आपसी समाधान के बारे में भी बात की। मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने अक्टूबर 2024 में कजान (रूस) में हुई अपनी पिछली मुलाकात के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में आई सकारात्मक गति और स्थिर प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि दोनों देश विकास में भागीदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं। उनके मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए

आपसी संबंधों में मजबूती जरूरी
बयान में आगे कहा गया है कि आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता के आधार पर भारत-चीन और उनके 2.8 अरब लोगों के बीच एक स्थिर संबंध और सहयोग जरूरी है। साथ ही यह दोनों देशों के विकास और प्रगति के साथ-साथ 21वीं सदी के रुझानों के अनुरूप एक बहुध्रुवीय विश्व और एक बहुध्रुवीय एशिया के लिए भी इसकी जरूरत है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, सीधी उड़ानों और वीजा के जरिए लोगों के बीच संबंधों को भी सकारात्मक कदम बताया गया। इसमें भी कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना खास है।

