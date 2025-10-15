चीन के लिए जासूसी? भारत में जन्मे एशले टेलिस को FBI ने किया गिरफ्तार, खुफिया दस्तावेज बरामद

संक्षेप: अदालती हलफनामे में खुलासा हुआ है कि टेलिस ने सितंबर में सरकारी सुविधाओं से गोपनीय दस्तावेज चुराए। 12 सितंबर को, उन्होंने सहकर्मी से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मार्क सेंटर में कई क्लासीफाइड दस्तावेज प्रिंट कराए।

अमेरिका में भारतीय मूल के प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ और दक्षिण एशिया नीति सलाहकार एशले टेलिस को चीन के साथ कथित संबंधों और गोपनीय सरकारी दस्तावेजों को अनधिकृत रूप से रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने शनिवार को वर्जीनिया के वियना स्थित टेलिस के आवास पर छापा मारा, जहां से 1,000 से अधिक पन्नों के गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए। अब टेलिस पर गोपनीय राष्ट्रीय रक्षा दस्तावेजों को अवैध रूप से अपने पास रखने और चीनी सरकारी अधिकारियों से कई बार मुलाकात करने का मामला दर्ज किया गया है।

यह जानकारी एफबीआई द्वारा दायर एक हलफनामे और आपराधिक शिकायत से सामने आई है, जिसकी कॉपी हिंदुस्तान टाइम्स ने देखी है। भारत में जन्मे 64 वर्षीय टेलिस अब अमेरिकी नागरिक हैं। उनको 13 अक्टूबर को वर्जीनिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में औपचारिक रूप से आरोपी बनाया गया। आरोपों के अनुसार, उन्होंने राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी अपने पास रखी।

एफबीआई की कार्रवाई एफबीआई एजेंटों ने 11 अक्टूबर को टेलिस के वियना (वर्जीनिया) स्थित घर की तलाशी ली, जिसमें 1000 से अधिक पन्नों के "टॉप सीक्रेट" और "सीक्रेट" चिह्नित दस्तावेज बरामद हुए। ये दस्तावेज बेसमेंट ऑफिस में बंद फाइलिंग कैबिनेट्स, एक डेस्क और तीन बड़े काले कचरे के बैगों में रखे मिले।

एफबीआई के अनुसार, 25 सितंबर को टेलिस को स्टेट डिपार्टमेंट के हैरी एस. ट्रूमैन बिल्डिंग में क्लासिफाइड कंप्यूटर सिस्टम से सैकड़ों दस्तावेज प्रिंट करते हुए वीडियो निगरानी में देखा गया। उन्होंने “यूएस एयर फोर्स टैक्टिक्स” से जुड़ी 1288 पन्नों की फाइल को “इकॉन रिफॉर्म” नाम से सेव किया और फिर सिलेक्ट किए हुए पेज प्रिंट करने के बाद फाइल को डिलीट कर दिया।

गोपनीय दस्तावेजों की चोरी और छिपाने के आरोप 10 अक्टूबर को एक अन्य सुरक्षा कैमरे में टेलिस को मार्क सेंटर (अलेक्जांद्रिया, वर्जीनिया) की एक सुरक्षित फैसिलिटी से टॉप सीक्रेट दस्तावेज़ों को नोटपैड में छिपाकर अपने लेदर ब्रीफकेस में रखते हुए देखा गया। इसके बाद वे उस फैसिलिटी से बाहर निकल गए।

चीनी अधिकारियों से गुप्त मुलाकातें एफबीआई के हलफनामे में बताया गया कि सितंबर 2022 से सितंबर 2025 के बीच टेलिस ने वर्जीनिया के फेयरफैक्स स्थित रेस्तरांओं में कई बार चीनी सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। 15 सितंबर 2022 को हुई एक मुलाकात में टेलिस एक मनीला लिफाफा लेकर रेस्तरां में पहुंचे थे, जो उनके बाहर निकलते समय उनके पास नहीं था।

इन बैठकों में ईरान-चीन संबंधों, उभरती तकनीकों (जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा सुनी गई। सितंबर 2025 की एक बैठक में चीनी अधिकारियों ने टेलिस को लाल रंग का गिफ्ट बैग भी दिया था।

टेलिस का बैकग्राउंड मुंबई में जन्मे ऐशली टेलिस ने सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज, मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां हासिल कीं और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी की। वे 2001 से अमेरिकी विदेश विभाग के सलाहकार रहे हैं और अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते के प्रमुख वार्ताकारों में शामिल थे।

वर्तमान में वे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ऑफिस ऑफ नेट असेसमेंट में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और कार्नेगी एंडॉमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में सीनियर फेलो हैं। वे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के विशेष सहायक और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रणनीतिक योजना व दक्षिण-पश्चिम एशिया मामलों के वरिष्ठ निदेशक भी रह चुके हैं।