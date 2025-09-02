पाकिस्तान के चलते हमसे बदला लेना चाहता है भारत, SCO सदस्यता रोक दी; अजरबैजान का बड़ा आरोप

1 सितंबर को आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के दौरान, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक बैठक में भारत की कार्रवाइयों की आलोचना की।

भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की पूर्ण सदस्यता के लिए अजरबैजान की कोशिशों को एक बार फिर ब्लॉक कर दिया है। अजरबैजानी मीडिया ने दावा करते हुए कहा है कि भारत का यह कदम अजरबैजान के पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण उठाया गया है। इतना ही नहीं, खुद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भारत पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर "बदला लेने" का आरोप लगाया है।

अलीयेव का भारत पर आरोप चीन के तियानजिन शहर में 1 सितंबर को आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के दौरान, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक बैठक में भारत की कार्रवाइयों की आलोचना की। अलीयेव ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अजरबैजान के खिलाफ "बदला लेने" की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसका कारण अजरबैजान का पाकिस्तान को लगातार समर्थन देना है।

उन्होंने कहा कि भारत के अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाए गए कदमों के बावजूद, अजरबैजान इस्लामाबाद के साथ अपने रिश्तों में "भाईचारे" को प्राथमिकता देता है। शहबाज शरीफ ने अलीयेव को पाकिस्तान सरकार और जनता की ओर से धन्यवाद दिया और कहा कि अप्रैल-मई में भारत के साथ हुए सैन्य टकराव के दौरान अजरबैजान ने जिस तरह पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाई, वह सराहनीय है।