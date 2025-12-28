36 घंटे, 80 ड्रोन; ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मचाया था कितना कहर, PAK के उप-प्रधानमंत्री ने खुद बता दिया

संक्षेप: भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पहलगाम हमले के बदले में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों के बाद दोनों देशों के बीच चार दिनों तक जबरदस्त झड़पें हुईं और 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ यह खत्म हुआ।

India Pakistan Tension: पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अब तक उबर नहीं पा रहा है। समय-समय पर उसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा किए गए हमलों की याद आ जाती है। पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इशाक डार ने माना है कि 10 मई की सुबह भारत ने उसके नूर खान एयरबेस पर हमला किया था। भारत ने पाकिस्तान पर कितने करारे हमले किए थे, इसकी भी डार ने खुद जानकारी दी। डार ने बताया कि 36 घंटे में भारत ने 80 ड्रोन से हमले किए थे।

डार ने यह भी कहा कि मई के संघर्ष के दौरान इस्लामाबाद ने पाकिस्तान और भारत के बीच मीडिएशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी, लेकिन दावा किया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने नई दिल्ली से बात करने की इच्छा जताई थी। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पहलगाम हमले के बदले में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था।

इन हमलों के बाद दोनों देशों के बीच चार दिनों तक जबरदस्त झड़पें हुईं और 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ यह खत्म हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री डार ने 2025 में पाकिस्तान की डिप्लोमैटिक गतिविधियों के बारे में बताते हुए कहा, "भारत द्वारा भेजे गए 80 में से 79 ड्रोन को 36 घंटे के अंदर रोक लिया गया था। इसके बाद भारत ने 10 मई की सुबह नूर खान एयरबेस पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की।"

डार ने बताया कि 10 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने उन्हें सुबह करीब 8.17 बजे फोन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत सीजफायर के लिए तैयार है और पूछा कि क्या पाकिस्तान सहमत होगा। डार ने आगे कहा, "मैंने कहा कि हम कभी युद्ध नहीं चाहते थे।" उन्होंने आगे कहा कि सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने बाद में उनसे संपर्क किया और भारत से बात करने की इजाजत मांगी और बाद में पुष्टि की कि सीजफायर पर सहमति बन गई है।"