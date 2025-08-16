भारत-पाक बम बरसा रहे थे, मैंने रोक दिया; पुतिन से मुलाकात के बद ट्रंप ने फिर किया दावा

ट्रंप बार-बार खुद को वैश्विक शांति दूत के रूप में पेश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए 10 से 12 दिन की समय-सीमा दी है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी पहल के चलते दुनिया भर में कई युद्ध टल गए, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम भी शामिल है। हालांकि, भारत ने इन दावों को बार-बार सिरे से खारिज किया है और कहा है कि दोनों देशों के बीच समझौता सीधे सैन्य अधिकारियों के स्तर पर हुआ था। फॉक्स न्यूज़ के सीन हैनिटी शो में ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद जिंदगियां बचाना और बड़े युद्धों को रोकना है।

उन्होंने कहा, “भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के विमान गिरा रहे थे। एक-दूसरे पर बम बरसा रहे थे। हालात परमाणु युद्ध तक पहुंच सकते थे। लेकिन मैं इसे रोक सका। नंबर वन है जिंदगियां बचाना, बाकी सब उसके बाद।” ट्रंप ने यह भी दावा किया कि बिना उनके दखल के छह बड़े युद्ध छिड़ जाते। उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हालिया संघर्ष को भी अपनी कूटनीतिक सफलता बताया।

ट्रंप के दावों को भारत ने बार-बार इसे नकारते हुए साफ किया कि भारत-पाकिस्तान युद्धविराम पर अमेरिका का कोई असर नहीं था। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद में कहा था, “मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर अमेरिका से किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई। न तो व्यापार और न ही किसी अन्य विषय को युद्धविराम से जोड़ा गया। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच कोई बात भी नहीं हुई।”

जयशंकर ने कहा था भारत और पाकिस्तान के बीच फरवरी में हुआ समझौता दोनों देशों के DGMO के बीच सीधी बातचीत का नतीजा था।