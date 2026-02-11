Hindustan Hindi News
भारत और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध होने वाला था, टैरिफ घटाकर ट्रंप ने पुराना राग अलापा

Feb 11, 2026 10:27 am ISTNisarg Dixit भाषा
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा दोहराया कि उन्होंने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को शुल्क के जरिए रोक दिया था जो उनके अनुसार परमाणु युद्ध में बदल सकता था। यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब ट्रंप ने हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने का ऐलान किया था। इस डील के बाद भारत पर लगे टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत किया गया था।

ट्रंप ने मंगलवार को 'फॉक्स बिजनेस' को दिए एक साक्षात्कार में कहा, 'मैंने आठ युद्ध रुकवाए। इन आठ युद्धों में से कम से कम छह शुल्क के कारण सुलझे। मैंने कहा कि अगर आप यह युद्ध नहीं रोकते हैं तो मैं आप पर शुल्क लगा दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मारे जाएं।'

अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, 'और उन्होंने कहा, 'इसका इससे क्या लेना-देना?' मैंने कहा, 'आप पर शुल्क लगाया जाएगा।' जैसे भारत और पाकिस्तान। मेरे विचार में यह एक परमाणु युद्ध में बदल सकता था। वे वास्तव में युद्ध की ओर बढ़ रहे थे, 10 विमान मार गिराए गए थे।'

पाकिस्तान के पीएम का जिक्र

ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने हमें लड़ाई रोकने के लिए राजी करके कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई।' ट्रंप ने कहा, 'मेरे विचार में वे परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। शुल्क के बिना युद्ध रुकवाना संभव नहीं होता।'

पहली बार नहीं किया ऐसा दावा

ट्रंप ने पिछले साल 10 मई से लेकर अब तक कई बार भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का दावा किया है। उन्होंने 10 मई को सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद दोनों पड़ोसी देशों ने सैन्य टकराव को 'पूर्ण और तत्काल' रोकने पर सहमति जताई।

भारत ने तीसरे देश की भूमिका से किया इनकार

भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार किया है। भारत ने पिछले साल सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे।

ट्रेड डील

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर सोमवार को घोषणा की थी कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं जिसके तहत अमेरिका भारत पर जवाबी शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा था, 'यह खुशी की बात है कि अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर शुल्क घटकर 18 फीसदी रह जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 1.4 अरब जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद।'

