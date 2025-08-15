India and China Relations Donald Trump PM Modi Xi Jinping Shanghai Cooperation Organisation Independence Elephant Dragon हाथी और ड्रैगन साथ आ गए तो... ट्रंप के टैरिफ हमलों के बीच भारत से संबंधों पर चीन, International Hindi News - Hindustan
हाथी और ड्रैगन साथ आ गए तो... ट्रंप के टैरिफ हमलों के बीच भारत से संबंधों पर चीन

India and China Relations: चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत और चीन दोनों ही देश ग्लोबल साउथ के मुख्य हिस्सा हैं। हाथी और ड्रैगन आपस में मिलकर एक-दूसरे के सहयोग के साथ काम करते हैं तो दोनों देशों के लिए बेहतर होगा।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 12:15 PM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के बाद वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सीमा विवाद के चलते एक-दूसरे से दूर-दूर रहने वाले भारत और चीन के बीच के रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। चीन की तरफ से भी हाथी और ड्रैगन की दोस्ती की बातें की जा रही है। चीन की तरफ से इस मामले पर कहा गया है कि दोनों विकासशील देश ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। ड्रैगन और हाथी का एक-दूसरे की सफलता में मदद करने वाला सहयोगी कदम दोनों पक्षों के लिए सही विकल्प है।

चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ संबंधों पर बात की। मंत्रायल के प्रवक्ता लिन जियान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब यह पूछा गया कि बीजिंग नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को विकसित होते हुए कैसे देखता है और क्या दोनों देश वैश्विक मंच पर साथ मिलकर काम कर सकते हैं?

इसका जवाब देते हुए जियान ने कहा, "चीन, दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण आम सहमित पर कार्य करने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच में लगातार बातचीत राजनीतिक विश्वास को भी बढ़ाएगी, इसके साथ ही हम शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर आदान-प्रदान और सहयोग में विस्तार करके एक-दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच में संबंधों को और बेहतर किया जा सके।"

गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ तनाव के बीच भारत और चीन एक बार फिर से करीब आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी इसी महीने चीन के साथ सीधी उड़ानों को शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी की शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए चीन यात्रा के दौरान यह घोषणा हो सकती है। आपको बता दें पीएम मोदी 31 अगस्त को तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे।

अमेरिका काफी लंबे समय से जियो पॉलिटिक्स में नई दिल्ली को बीजिंग के विरोधी के रूप में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ट्रंप ने अपने नए कार्यकाल में भारत और चीन को लगभग एक पाले में लाकर खड़ा कर दिया है। भारत में चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने भी अमेरिका की टैरिफ घोषणा के खिलाफ मोदी सरकार को अपना नैतिक समर्थन दिया है। इतना ही नहीं ट्रंप की टैरिफ नीतियों का विरोध जताने के लिए जू ने लिखा कि ‘धमकाने वाले को अगर एक इंच जमीन भी देते हैं तो वह एक मील ले लेगा।’ यह अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के कारण उपजी वैश्विक उधेड़बुन ही है कि चीन, भारत के पक्ष में ऐसी बातें कर रहा है। वह भी जमीन हथियाने को लेकर।

