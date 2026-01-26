Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़प्रवासी भारतीयThe tricolor flag was hoisted in Dublin, 77th Republic Day was celebrated
डबलिन में फहरा तिरंगा, मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस

डबलिन में फहरा तिरंगा, मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस

संक्षेप:

आयरलैंड में भारत के राजदूत अखिलेश मिश्र ने इस बात पर जोर दिया कि गणतंत्र दिवस मनाने की असली कीमत सभी भारतीयों के संविधान में बताए गए मूल्यों और आदर्शों के लिए खुद को फिर से समर्पित करने में है, जो भारतीय लोकतंत्र की नींव होने के साथ-साथ हमारे अधिकारों और आजादी का सोर्स भी है।

Jan 26, 2026 11:22 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

डबलिन, एजेंसी। आयरलैंड में भारत के राजदूत अखिलेश मिश्र ने डबलिन में भारतीय दूतावास के परिसर में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का राष्ट्र के नाम संबोधन पढ़ा। मौसम की दिक्कतों के बावजूद, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के सदस्यों और भारत के आयरिश दोस्तों ने उत्साह से हिस्सा लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लोगों को संबोधित करते हुए, राजदूत मिश्रा ने भारत-आयरलैंड संबंधों की चर्चा की। उन्होंने खासकर कुल मिलाकर दो-तरफा व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच व्यापार पिछले साल 18 अरब डॉलर को पार कर गया, जबकि 2021 में यह लगभग5 अरब डॉलर था। उन्होंने कई तरह के द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और सद्भावना को मज़बूत करने में लगभग 100,000 भारतीय समुदाय के योगदान की तारीफ की। उन्होंने कम्युनिटी के भारत और भारतीय संस्कृति के साथ मजबूत जुड़ाव की भी तारीफ की और खास तौर पर कम्युनिटी की महिलाओं की सेवाओं पर जोर दिया, जो न सिर्फ कमाई में अपने पुरुषों से बेहतर कर रही हैं, बल्कि अपने-अपने इलाकों की भारतीय भाषाओं, डांस, कला और संगीत की परंपराओं को बच्चों तक पहुंचाने और सिखाने के लिए अपनी मर्ज़ी से कोशिशें भी कर रही हैं।

गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित लोग

एम्बेसडर ने कम्युनिटी को भारत सरकार के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के विज़न के बारे में भी बताया, जो एम्बेसी की सभी बड़ी सांस्कृतिक और सामाजिक पहलों के पीछे की वजह रहा है। इस बारे में, उन्होंने एम्बेसी की स्टेट कल्चरल सीरीज के तहत 23 इवेंट्स होस्ट करने का जिक्र किया, ताकि अलग-अलग राज्यों में सांस्कृतिक रिचनेस और ट्रेड और टूरिज्म में पोटेंशियल दिखाया जा सके। ये सिर्फ़ अलग-अलग राज्यों के कलाकारों और कम्युनिटी के सदस्यों के एक्टिव सपोर्ट और हिस्सेदारी की वजह से ही मुमकिन हो पाए।

राजदूत मिश्र ने इस बात पर जोर दिया कि गणतंत्र दिवस मनाने की असली कीमत सभी भारतीयों के संविधान में बताए गए मूल्यों और आदर्शों के लिए खुद को फिर से समर्पित करने में है, जो भारतीय डेमोक्रेसी की नींव होने के साथ-साथ हमारे अधिकारों और आज़ादी का सोर्स भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिकार तभी बनते हैं और बने रह सकते हैं जब भारतीय समाज अपने कर्तव्य निभाए। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीयों को भाईचारे को बढ़ावा देने और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए मजबूर करती है। संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज में सभी नागरिकों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें, जो धर्म, भाषा और क्षेत्रीय या वर्ग की अलग-अलग बातों से ऊपर हो, साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। उन्होंने बताया कि भारत जैसे बहुत ज्यादा विविधता वाले और बहुलतावादी देश के लिए, इन आदर्शों को अपनाना और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना एक शांतिपूर्ण, आगे बढ़ने वाला और विकसित देश बनाने के लिए जरूरी है।