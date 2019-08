बहरीन में बोले PM मोदी- अगले 5 वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरीन के शाह हमद बिन इसा अल खलीफा से विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक वार्ता करने के लिए शनिवार को यहां पहुंचे। मोदी की बहरीन की यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा है। बहरीन में मोदी खाड़ी क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिर श्रीनाथजी के पुनरुद्धार के औपचारिक शुभारंभ का साक्षी बनेंगे। मोदी फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की अपनी तीन देशों की यात्रा के तीसरे चरण में यहां पहुंचे।

बहरीन पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय मूल को लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने फैसला किया है कि हम आगामी 5 वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना बढ़ाएंगे। हमारे सामने लक्ष्य 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का है।

PM Modi addressing Indian community in Bahrain: India has decided that we will multiply the size of our economy by twice in the upcoming 5 years. 5 trillion dollars economy in the target in front of us. pic.twitter.com/D8vtBBV0Wy