Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़प्रवासी भारतीयPrashant Sreekumar died due to lack of medical treatment in Canada US lawyer says he would have stayed in Mumbai
...तो मुंबई में ही रहता; कनाडा में इलाज की कमी से जान गंवाने वाले भारतीय का US वकील ने उड़ाया मजाक

...तो मुंबई में ही रहता; कनाडा में इलाज की कमी से जान गंवाने वाले भारतीय का US वकील ने उड़ाया मजाक

संक्षेप:

कनाडा में इलाज की कमी की वजह से जान गंवाने वाले भारतीय प्रशांत श्रीकुमार का एक अमेरिकी वकील ने मजाक उड़ाया है। भारतीयों के खिलाफ नफरत भरी टिप्पणी के लिए जाने वाले इस वकील की सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर क्लास लगाई है।

Dec 28, 2025 02:35 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कनाडा के एक अस्पताल में आठ घंटे तक बिना इलाज के तड़प कर जान देने वाले भारतीय नागरिक प्रशांत श्रीकुमार का एक अमेरिकी वकील ने मजाक उड़ाया है। उसकी इस नफरत भरी टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे जमकर आड़े हाथों लिया। एंड्रयू बाका नाम का यह वकील पहले भी भारतीयों को लेकर अपनी नफरत भरी सोच के कारण सुर्खियों में रह चुका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ब्रांका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खुद को प्रो अमेरिकन, प्रो संविदान और पश्चिमी सभ्यता का प्रचारक और कानूनी विश्लेषण देने वाला वकील बताया है। यह कई बार भारतीयों को कम अक्ल, मूर्ख जैसे अपमान जनक शब्दों से संबोधित करता रहा है। इतना ही नहीं वह भारतीयों को पश्चिमी देशों से निकालने की बात करता है।

श्रीकुमार की मौत से जुड़ी एक पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए ब्रांका ने उन्हें 'कनाडा पर हमला करने वाला एक भारतीय घुसपैठिया' करार दिया। उन्होंने आगे लिखा, "वह और उसकी पत्नी आसानी से कनाडा की घटिया हेल्थकेयर से बच सकते थे, अगर वह मुंबई में ही रहकर भारत की घटिया हेल्थकेयर का आनंद लेते।"

सोशल मीडिया पर एक शो चलाने वाले इस मागा समर्थक ने अपने एक्स अकाउंट पर बार-बार भारत विरोधी टिप्पणियां की है। वह लगातार भारतीयों के खिलाफ घृणा फैलाने की कोशिश करता रहता है। इससे पहले वह भारतीयों को तीसरी दुनिया का नागरिक बताने के साथ-साथ भारतीय भोजन को भी घिनौना बता चुका है।

prashant shreekumar

ब्रांका की इस पोस्ट पर लोगों ने उसे जमकर भला-बुरा कहा। एक यूजर ने लिखा, "एक आदमी मर गया है और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ नफरत और उसकी कब्र पर नाचने का ख्याल है। तुम एक घिनौने और निंदनीय इंसान हो। एक और यूजन ने लिखा, "मृत लोगों का मजाक उड़ाने पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए... कर्म तुम्हें इसका जवाब जरूर देंगे।

एक और यूजर ने लिखा, "नफरत के सहारे तुम अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? इस तरह की हताश रणनीति के लिए तुम बहुत बूढ़े लगते हो। अगर पैसा कमाने का यही एक तरीका है तो परेशान मत हो, फायदा दिखने के पहले ही तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा।

क्या है श्रीकुमार का मामला?

भारतीय नागरिक प्रशांत श्रीकुमार की 22 दिसंबर को इलाज की कमी के चलते मौत हो गई थी। परिवार के मुताबिक 44 साल के श्रीकुमार को 22 दिसंबर को कनाडा के एडमॉन्टन स्थित ग्रे नन्स कम्युनिटी अस्पताल में सीने में तेज दर्द के चलते भर्ती कराया गया था। लेकिन भर्ती होने के बाद आठ घंटे तक उन्हें इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार ने बताया कि उन्हें सीने में असहनीय दर्द हो रहा था। इसके बावजूद अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि ईसीजी रिपोर्ट में कोई गंभीर समस्या नहीं है इसके बाद उन्हें इंतजार करने को कहा गया। इस दौरान उन्हें केवल टाइलेनॉल दी गई लेकिन उनका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता ही गया, नर्सों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन उनकी मौत हो गई।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
India International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।