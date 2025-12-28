...तो मुंबई में ही रहता; कनाडा में इलाज की कमी से जान गंवाने वाले भारतीय का US वकील ने उड़ाया मजाक

संक्षेप: कनाडा में इलाज की कमी की वजह से जान गंवाने वाले भारतीय प्रशांत श्रीकुमार का एक अमेरिकी वकील ने मजाक उड़ाया है। भारतीयों के खिलाफ नफरत भरी टिप्पणी के लिए जाने वाले इस वकील की सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर क्लास लगाई है।

कनाडा के एक अस्पताल में आठ घंटे तक बिना इलाज के तड़प कर जान देने वाले भारतीय नागरिक प्रशांत श्रीकुमार का एक अमेरिकी वकील ने मजाक उड़ाया है। उसकी इस नफरत भरी टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे जमकर आड़े हाथों लिया। एंड्रयू बाका नाम का यह वकील पहले भी भारतीयों को लेकर अपनी नफरत भरी सोच के कारण सुर्खियों में रह चुका है।

ब्रांका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खुद को प्रो अमेरिकन, प्रो संविदान और पश्चिमी सभ्यता का प्रचारक और कानूनी विश्लेषण देने वाला वकील बताया है। यह कई बार भारतीयों को कम अक्ल, मूर्ख जैसे अपमान जनक शब्दों से संबोधित करता रहा है। इतना ही नहीं वह भारतीयों को पश्चिमी देशों से निकालने की बात करता है।

श्रीकुमार की मौत से जुड़ी एक पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए ब्रांका ने उन्हें 'कनाडा पर हमला करने वाला एक भारतीय घुसपैठिया' करार दिया। उन्होंने आगे लिखा, "वह और उसकी पत्नी आसानी से कनाडा की घटिया हेल्थकेयर से बच सकते थे, अगर वह मुंबई में ही रहकर भारत की घटिया हेल्थकेयर का आनंद लेते।"

सोशल मीडिया पर एक शो चलाने वाले इस मागा समर्थक ने अपने एक्स अकाउंट पर बार-बार भारत विरोधी टिप्पणियां की है। वह लगातार भारतीयों के खिलाफ घृणा फैलाने की कोशिश करता रहता है। इससे पहले वह भारतीयों को तीसरी दुनिया का नागरिक बताने के साथ-साथ भारतीय भोजन को भी घिनौना बता चुका है।

ब्रांका की इस पोस्ट पर लोगों ने उसे जमकर भला-बुरा कहा। एक यूजर ने लिखा, "एक आदमी मर गया है और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ नफरत और उसकी कब्र पर नाचने का ख्याल है। तुम एक घिनौने और निंदनीय इंसान हो। एक और यूजन ने लिखा, "मृत लोगों का मजाक उड़ाने पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए... कर्म तुम्हें इसका जवाब जरूर देंगे।

एक और यूजर ने लिखा, "नफरत के सहारे तुम अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? इस तरह की हताश रणनीति के लिए तुम बहुत बूढ़े लगते हो। अगर पैसा कमाने का यही एक तरीका है तो परेशान मत हो, फायदा दिखने के पहले ही तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा।