आयरलैंड के राष्ट्रपति से मिले भारत के राजदूत अखिलेश मिश्र

आयरलैंड के राष्ट्रपति से मिले भारत के राजदूत अखिलेश मिश्र

संक्षेप: आयरलैंड में भारत के राजदूत,  अखिलेश मिश्र ने अपनी पत्नी, श्रीमती रीति मिश्र के साथ 4 नवंबर को आयरलैंड के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. माइकल डी. हिगिंस से शिष्टाचार भेंट की। 

Fri, 7 Nov 2025
डब्लिन। आयरलैंड में भारत के राजदूत अखिलेश मिश्र ने पत्नी रीति मिश्र के साथ 4 नवंबर को आयरलैंड के राष्ट्रपति डॉ. माइकल डी. हिगिंस से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात राजदूत मिश्र के लिए एक विशिष्ट सम्मान थी, क्योंकि वे राष्ट्रपति हिगिंस की विद्वत्ता, संवेदनशीलता और उनकी दार्शनिकता पूर्ण कविताओं से लंबे समय से प्रभावित रहे हैं। राजदूत मिश्र ने “राष्ट्रपति माइकल डी. हिगिंस की कविता में वैदिक दर्शन की गूंज” शीर्षक से अंग्रेजी में एक मोनोग्राफ भी लिखा है।

राजदूत मिश्र ने राष्ट्रपति हिगिंस को उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के समापन से कुछ ही दिन पहले समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। उन्होंने डॉ. हिगिंस और फर्स्ट लेडी सबीना हिगिंस द्वारा भारत और भारतीय समुदाय के प्रति प्रदर्शित प्रेम और स्नेह के लिए भी आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति हिगिंस ने पहले "भारतीय समुदाय के सदस्यों पर हुए हमलों" की निंदा करते हुए एक सशक्त आधिकारिक बयान जारी किया था और कहा था कि "हम सभी आयरलैंड में भारतीय समुदाय के प्रति गहरा आभार महसूस करते हैं।"

राजदूत मिश्र ने इस भेंट के दौरान आयरलैंड के राष्ट्रपति के कुशल, सारगर्भित और दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की, जिन्होंने कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में वैश्विक स्तर पर आशा और समावेश का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति हिगिंस के विचारों ने विश्वभर के बौद्धिकों और नीति निर्माताओं को प्रेरित किया है और उनके अनेक संदेश भारत के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक हैं।

खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, राजदूत मिश्र ने राष्ट्रपति हिगिंस द्वारा पारंपरिक फसल विविधता को प्रोत्साहित करने के विचारों की चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत और विदेशों में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के प्रयासों से 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था।

इसी तरह, उन्होंने आयरिश संस्कृति और आयरिश भाषा को बढ़ावा देने में राष्ट्रपति हिगिंस की ऐतिहासिक भूमिका को याद किया। राष्ट्रपति हिगिंस, आयरलैंड के पहले संस्कृति मंत्री के रूप में, आयरिश भाषा को यूरोपीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने में निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। राजदूत मिश्र ने कहा कि आयरिश भाषा के देश में प्रचार-प्रसार और उसकी वैश्विक स्वीकृति भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के लिए एक प्रेरणास्रोत है।

राष्ट्रपति हिगिंस ने भी मुलाकात के दौरान दर्शन की भूमिका, सामाजिक और आर्थिक समावेशन की नीतियों और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि भविष्य में वे खाद्य सुरक्षा, पठन-पाठन और लेखन के क्षेत्र में कार्य करना जारी रखेंगे। अंत में, राष्ट्रपति हिगिंस ने राजदूत अखिलेश मिश्र और श्रीमती रीति मिश्र को तथा उनके माध्यम से भारत के समस्त लोगों को अपने हार्दिक आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रेषित कीं।