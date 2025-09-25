गली-गली में लगीं स्क्रीन, उमड़े लोग; इस देश के राष्ट्रपति ने 60 साल बाद दिया UN में भाषण

सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। पिछले करीब 60 साल पहली बार ऐसा हुआ, जब किसी सीरियाई राष्ट्रपति ने ऐसा किया है।

सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। पिछले करीब 60 साल पहली बार ऐसा हुआ, जब किसी सीरियाई राष्ट्रपति ने ऐसा किया है। अपने संबोधन में सीरियाई राष्ट्रपति ने महासभा में कहा कि सीरिया दुनिया के देशों के बीच अपना उचित स्थान पुनः प्राप्त कर रहा है। जब अहमद अल-शरा संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोल रहे थे तो सीरिया के विभिन्न शहरों की गली-गली में स्क्रीनों पर लोग उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़े थे। इस दौरान लोग अपने देश का झंडा लहरा रहे थे।

अंतिम बार किसने किया था संबोधित

सीरियाई राष्ट्राध्यक्ष ने 1967 में आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भाग लिया था। यह असद परिवार के पांच दशक लंबे शासन काल से पहले की बात है। तब नौरेद्दीन अत्तासी ने बतौर सीरियन राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण लिया था। यह अरब-इजरायल युद्ध के तत्काल बाद हुआ था। इस युद्ध में दमिश्क ने गोलन हाइट्स से नियंत्रण खो दिया था।

1970 में असद फैमिली सीरिया में सत्ता में आई। इसके बाद सीरिया के संयुक्त राष्ट्र से रिश्ते ठंडे ही रहे। इसकी वजह, सीरिया का सोवियत संघ से रिश्ता रहा। बीते बरसों में सीरिया के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में देश का प्रतिनिधित्व किया।

बता दें कि सीरिया में असद परिवार का 50 साल से चला आ रहा निरंकुश शासन दिसंबर में समाप्त हो गया था। अल-शरा के नेतृत्व में अभियान में तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल-असद को सत्ता से हटा दिया गया। असद के अपदस्थ होने के साथ सीरिया में लगभग 14 वर्षों से चल रहा गृहयुद्ध खत्म हो गया।

क्या बोले सीरियाई राष्ट्रपति

सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने अपने भाषण में इजरायल की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि असद के पतन के बाद से इसने सीरिया को धमकियां देना बंद नहीं किया। असद ने यह भी कहा कि इजरायल की नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सीरिया और इसके लोगों को समर्थन देने के उलट हैं। साथ ही यह भी कहा कि इससे हमारे लिए खतरा पैदा होता है।