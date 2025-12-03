मानसिक रूप से अस्थिर शख्स ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इमरान खान का आसिम मुनीर पर तीखा हमला

संक्षेप: आसिम मुनीर को मानसिक रूप से अस्थिर शख्स बताते हुए इमरान खान ने कहा कि उनके नैतिक दिवालियेपन की वजह से पाकिस्तान में संविधान और कानून की हुकूमत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पढ़ें इमरान खान ने जनरल मुनीर पर और क्या-क्या आरोप लगाए…

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और इस वक्त जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में इमरान खान ने दावा किया है कि जनरल मुनीर की नीतियां न केवल पाकिस्तान के लिए तबाही का सबब बन रही हैं, बल्कि उन्होंने जानबूझकर अफगानिस्तान के साथ तनाव भी बढ़ाया है। उर्दू में लिखी अपनी पोस्ट में इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर की नीतियां पाकिस्तान के लिए विनाशकारी साबित हो रही हैं। इन नीतियों की वजह से आतंकवाद पूरी तरह बेकाबू हो चुका है, जिससे मुझे गहरा दुख है। आसिम मुनीर को पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों से कोई सरोकार नहीं है। वह सिर्फ पश्चिमी ताकतों को खुश करने के लिए यह सब कर रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर अफगानिस्तान से तनाव बढ़ाया ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक कथित 'मुजाहिद' दिखा सकें।

PTI के संस्थापक ने कहा कि वह अपने ही मुल्क के लोगों पर ड्रोन हमले और सैन्य कार्रवाइयों का सख्त विरोध करते हैं, क्योंकि इससे आतंकवाद को और बल मिलेगा। इमरान खान का दावा है कि पहले मुनीर ने अफगानों को धमकाया, फिर पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों को निकाला और ड्रोन हमले करवाए; अब हम इसका नतीजा बढ़ते आतंकवाद के रूप में भुगत रहे हैं। आसिम मुनीर को 'मानसिक रूप से अस्थिर शख्स' बताते हुए इमरान खान ने कहा कि उनके नैतिक दिवालियेपन की वजह से पाकिस्तान में संविधान और कानून की हुकूमत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। खान ने आरोप लगाया कि मुनीर के इशारे पर मुझे और मेरी बीवी को झूठे और बनावटी मुकदमों में जेल में डाला गया है और सबसे ज्यादा क्रूर मनोवैज्ञानिक टॉर्चर दिया जा रहा है।

उन्होंने आगे लिखा कि मुझे चार हफ्तों तक पूरी तरह सॉलिटरी कन्फाइनमेंट (एकांत कारावास) में रखा गया, एक छोटी कोठरी में बंद करके किसी इंसान से मिलने नहीं दिया गया। मुझे बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया है और जेल मैनुअल में गारंटीशुदा बुनियादी सुविधाएं भी छीन ली गई हैं। हाई कोर्ट के साफ आदेशों के बावजूद पहले मेरे राजनीतिक साथियों से मिलने पर पाबंदी लगाई गई और अब वकीलों व परिवार से मिलने पर भी रोक है। इमरान खान ने कहा कि कोई भी मानवाधिकार चार्टर उठा लें, मनोवैज्ञानिक यातना को 'टॉर्चर' ही माना जाता है और इसे शारीरिक यातना से भी ज्यादा गंभीर समझा जाता है। मेरी बहन नूरीन नियाजी को सिर्फ मुझसे मिलने के अपने जायज हक की मांग करने पर सड़क पर घसीटा गया।