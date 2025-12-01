बेटे ने फिर मांगा इमरान खान के जिंदा होने का सबूत, किस बात का सता रहा है डर?
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर अटकलों का दौर जारी है। इस बीच इमरान खान के बेटे कासिम खान ने फिर से उनके जिंदा होने के सबूत मांगे हैं। कासिम ने एक ताजा बयान में कहाकि उनके परिवार को डर है कि कुछ अनहोनी हो सकती है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर अटकलों का दौर जारी है। इस बीच इमरान खान के बेटे कासिम खान ने फिर से उनके जिंदा होने के सबूत मांगे हैं। कासिम ने एक ताजा बयान में कहाकि उनके परिवार को डर है कि कुछ अनहोनी हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पिता के साइकोलॉजिकल टॉर्चर की भी आशंका जताई है। इन सबके बीच जेल में बंद पीटीआई के नेता से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। कोर्ट ने इमरान खान से साप्ताहिक मुलाकात का आदेश जारी किया हुआ है। इसके बावजूद कोई इमरान खान से मिल नहीं पा रहा है। बता दें कि इमरान (73) 2023 से कई मामलों के सिलसिले में अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें पहली बार उसी साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।
नहीं हो पाई है बातचीत
कासिम खान ने अपने बयान में कहाकि पिछले कुछ महीनों से इमरान खान से स्वतंत्र तौर पर बातचीत नहीं हो पाई है। हमारे पास उनके हालात को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने कहाकि हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो, जो हमसे छिपाई जा रही है। बता दें कि कासिम और उनके भाई सुलेमान ईसा खान ने पाकिस्तान की राजनीति से दूरी बना रखी है। यह दोनों अपनी मां, जेमिमा गोल्डस्मिथ के साथ लंदन में रहते हैं। हालांकि इन सबके बावजूद वह अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।
हमें पता तो होना चाहिए
इमरान के बेटे ने कहाकि उन्होंने आखिरी बार अपने पिता को नवंबर 2022 में देखा था। तब उनके पिता पर जानलेवा हमला हुआ था। कासिम के मुताबिक यह ह्यूमन राइट्स इमरजेंसी है। हर तरफ से दबाव पड़ना चाहिए। हमें यह पता तो होना चाहिए कि वह सुरक्षित हैं या नहीं। इस बीच इमरान खान की पार्टी ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी की है। इसके तहत उनकी पार्टी के सभी सांसद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर मंगलवार को बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन करेंगे और अदियाला जेल से अपने नेता की रिहाई की मांग करेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।