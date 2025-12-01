Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Imran Khan son again asked for proof of his life Psychological torture speculations
बेटे ने फिर मांगा इमरान खान के जिंदा होने का सबूत, किस बात का सता रहा है डर?

संक्षेप:

Mon, 1 Dec 2025 04:58 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर अटकलों का दौर जारी है। इस बीच इमरान खान के बेटे कासिम खान ने फिर से उनके जिंदा होने के सबूत मांगे हैं। कासिम ने एक ताजा बयान में कहाकि उनके परिवार को डर है कि कुछ अनहोनी हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पिता के साइकोलॉजिकल टॉर्चर की भी आशंका जताई है। इन सबके बीच जेल में बंद पीटीआई के नेता से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। कोर्ट ने इमरान खान से साप्ताहिक मुलाकात का आदेश जारी किया हुआ है। इसके बावजूद कोई इमरान खान से मिल नहीं पा रहा है। बता दें कि इमरान (73) 2023 से कई मामलों के सिलसिले में अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें पहली बार उसी साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।

नहीं हो पाई है बातचीत
कासिम खान ने अपने बयान में कहाकि पिछले कुछ महीनों से इमरान खान से स्वतंत्र तौर पर बातचीत नहीं हो पाई है। हमारे पास उनके हालात को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने कहाकि हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो, जो हमसे छिपाई जा रही है। बता दें कि कासिम और उनके भाई सुलेमान ईसा खान ने पाकिस्तान की राजनीति से दूरी बना रखी है। यह दोनों अपनी मां, जेमिमा गोल्डस्मिथ के साथ लंदन में रहते हैं। हालांकि इन सबके बावजूद वह अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।

हमें पता तो होना चाहिए
इमरान के बेटे ने कहाकि उन्होंने आखिरी बार अपने पिता को नवंबर 2022 में देखा था। तब उनके पिता पर जानलेवा हमला हुआ था। कासिम के मुताबिक यह ह्यूमन राइट्स इमरजेंसी है। हर तरफ से दबाव पड़ना चाहिए। हमें यह पता तो होना चाहिए कि वह सुरक्षित हैं या नहीं। इस बीच इमरान खान की पार्टी ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी की है। इसके तहत उनकी पार्टी के सभी सांसद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर मंगलवार को बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन करेंगे और अदियाला जेल से अपने नेता की रिहाई की मांग करेंगे।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Imran Khan Pakistan Pakistan News

