इमरान खान की बुजुर्ग बहन पर भी पाकिस्तान में सख्ती, गिरफ्तारी और पासपोर्ट जब्ती का आदेश
संक्षेप: दरअसल लगातार 4 बार ऐसा हुआ है, जब अलीमा खान अदालत में सुनवाई के लिए नहीं पहुंची। इसके बाद अदालत ने सख्ती दिखाते हुए उनके खिलाफ आदेश जारी किए हैं। इमरान खान से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अलीमा खान की उम्र अधिक है और उनकी सेहत सही नहीं रहती। इसी कारण से वह अदालत में नहीं पहुंची थीं।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थकों और उनके परिजनों के खिलाफ सख्त ऐक्शन का दौर जारी है। अब रावलपिंडी की एक ऐंटी-टेररिस्ट कोर्ट ने इमरान खान की बहन अलीमा खान का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है। इसके अलावा उनका राष्ट्रीय पहचान पत्र भी जमा करने को कहा गया है। दरअसल 26 नवंबर 2023 को इमरान खान की पेशी के दौरान अदालत में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस पर मुकदमा चल रहा था। इस मामले में अदालत में पेश ना होने पर अलीमा खान के खिलाफ यह ऐक्शन लिया गया है। इस मामले में इमरान खान से जुड़े 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से एक अलीमा खान भी हैं।
इस मामले की सुनवाई हुई तो 10 लोग अदालत में पहुंचे थे, लेकिन अलीमा खान नहीं गईं। अब इसी मामले को लेकर अलीमा खान के खिलाफ अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इसके अलावा बुधवार को ही ऐंटी-टेररिस्ट कोर्ट ने अलीमा खान के खिलाफ गैर-जमानती अरेस्ट वॉरंट भी जारी किया था। दरअसल लगातार 4 बार ऐसा हुआ है, जब अलीमा खान अदालत में सुनवाई के लिए नहीं पहुंची। इसके बाद अदालत ने सख्ती दिखाते हुए उनके खिलाफ आदेश जारी किए हैं। इमरान खान से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अलीमा खान की उम्र अधिक है और उनकी सेहत सही नहीं रहती। इसी कारण से वह अदालत में नहीं पहुंची थीं।
बुधवार को केस की सुनवाई हुई तो अलीमा खान को छोड़कर सभी आरोपी मौजूद थे। इस पर जज अजमल अहमद शाह ने कहा कि अलीमा को अगली सुनवाई में किसी भी हाल में पेश किया जाए। उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है और उनके पासपोर्ट एवं पहचान पत्र को भी जब्त करने की बात कही गई है। इससे पहले भी बेंच ने ऐसा ही आदेश दिया था, लेकिन उन्हें पेश नहीं किया जा सका। बता दें कि तीन सालों से इमरान खान जेल में बंद हैं। यही नहीं उनके समर्थकों का आरोप है कि उन्हें रैली या जलसे भी नहीं करने दिए जा रहे।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
