इमरान खान की बुजुर्ग बहन पर भी पाकिस्तान में सख्ती, गिरफ्तारी और पासपोर्ट जब्ती का आदेश

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थकों और उनके परिजनों के खिलाफ सख्त ऐक्शन का दौर जारी है। अब रावलपिंडी की एक ऐंटी-टेररिस्ट कोर्ट ने इमरान खान की बहन अलीमा खान का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है। इसके अलावा उनका राष्ट्रीय पहचान पत्र भी जमा करने को कहा गया है। दरअसल 26 नवंबर 2023 को इमरान खान की पेशी के दौरान अदालत में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस पर मुकदमा चल रहा था। इस मामले में अदालत में पेश ना होने पर अलीमा खान के खिलाफ यह ऐक्शन लिया गया है। इस मामले में इमरान खान से जुड़े 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से एक अलीमा खान भी हैं।

इस मामले की सुनवाई हुई तो 10 लोग अदालत में पहुंचे थे, लेकिन अलीमा खान नहीं गईं। अब इसी मामले को लेकर अलीमा खान के खिलाफ अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इसके अलावा बुधवार को ही ऐंटी-टेररिस्ट कोर्ट ने अलीमा खान के खिलाफ गैर-जमानती अरेस्ट वॉरंट भी जारी किया था। दरअसल लगातार 4 बार ऐसा हुआ है, जब अलीमा खान अदालत में सुनवाई के लिए नहीं पहुंची। इसके बाद अदालत ने सख्ती दिखाते हुए उनके खिलाफ आदेश जारी किए हैं। इमरान खान से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अलीमा खान की उम्र अधिक है और उनकी सेहत सही नहीं रहती। इसी कारण से वह अदालत में नहीं पहुंची थीं।