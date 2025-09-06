इमरान खान की बहन पर फेंका गया अंडा, अदियाला जेल के बाहर की घटना; 2 महिलाएं गिरफ्तार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान पर किसी ने अंडा फेंक दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब अलीमा तोशाखाना केस की सुनवाई के बाद अदियाला जेल के बाहर प्रेस से बात कर रही थीं। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि अंडा उनकी ठुड्डी पर लगा और फिर उनके कपड़ों पर जा गिरा। इस दौरान एक महिला की आवाज सुनाई दी, 'ये हरकत किसने की? कौन है ये?' अलीमा इसे लेकर काफी हैरान थीं। हालांकि, उन्होंने शांति से जवाब दिया और कहा, 'कोई बात नहीं, जाने दो।' यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
पुलिस ने अंडा फेंकने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये दोनों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की समर्थक बताई जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अलीमा ने पत्रकारों के एक सवाल को टाल दिया था जिसके बाद ये हरकत हुई। इमरान की बहन से पत्रकार तैय्यब बलोच को लेकर सवाल पूछा गया, जिन्हें सोशल मीडिया पर अलीमा के खिलाफ आरोप लगाने के बाद ट्रोल किया गया था। तैय्यब ने दावा किया कि अलीमा ने दान के पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी थी। उन्होंने यह भी कहा कि PTI ने उनके खिलाफ कैंपेन शुरू किया और उन्हें धमकियां भी मिलीं।
इंटरनेट यूजर्स भड़के, घटना की निंदा
पत्रकारों ने अलीमा खान से पूछा, 'आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, उल्टा तैय्यब बलोच को धमकी दी गई। क्या सवाल पूछना गुनाह है? क्या आप सिर्फ अपनी पसंद के सवालों का जवाब देती हैं?' पीटीआई समर्थकों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 'ऐसा व्यवहार सिर्फ अनैतिक ही नहीं, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ये राजनीतिक मतभेदों को अपमान और हमले में बदल देता है। विचार में अंतर होना एक बात है, लेकिन शालीनता और सम्मान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।' एक अन्य यूजर ने दावा किया, 'यह शर्मनाक हरकत आसिम मुनीर और नून लीग की है। ये लोग खान और उनके परिवार से बेहद डरते हैं।'
