इमरान खान की बहन पर फेंका गया अंडा, अदियाला जेल के बाहर की घटना; 2 महिलाएं गिरफ्तार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान पर किसी ने अंडा फेंक दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब अलीमा तोशाखाना केस की सुनवाई के बाद अदियाला जेल के बाहर प्रेस से बात कर रही थीं। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि अंडा उनकी ठुड्डी पर लगा और फिर उनके कपड़ों पर जा गिरा। इस दौरान एक महिला की आवाज सुनाई दी, 'ये हरकत किसने की? कौन है ये?' अलीमा इसे लेकर काफी हैरान थीं। हालांकि, उन्होंने शांति से जवाब दिया और कहा, 'कोई बात नहीं, जाने दो।' यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

पुलिस ने अंडा फेंकने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये दोनों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की समर्थक बताई जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अलीमा ने पत्रकारों के एक सवाल को टाल दिया था जिसके बाद ये हरकत हुई। इमरान की बहन से पत्रकार तैय्यब बलोच को लेकर सवाल पूछा गया, जिन्हें सोशल मीडिया पर अलीमा के खिलाफ आरोप लगाने के बाद ट्रोल किया गया था। तैय्यब ने दावा किया कि अलीमा ने दान के पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी थी। उन्होंने यह भी कहा कि PTI ने उनके खिलाफ कैंपेन शुरू किया और उन्हें धमकियां भी मिलीं।