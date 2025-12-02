आसिम मुनीर मानसिक बीमार, ले सकता है जान; 20 मिनट की मीटिंग में बहन से क्या-क्या बोले इमरान खान
अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि उन्हें अपनी जान को खतरा है। अपनी बहन डॉ उजमा खान से मुलाकात के बाद पीटीआई की ओर से जारी बयान में इमरान खान के हवाले से कहा गया कि सैन्य प्रतिष्ठान ने उनके खिलाफ हर संभव हथकंडा अपनाया है और अब उनके पास उनकी हत्या करवाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है।
पार्टी ने आरोप लगाया कि इमरान खान को पूरी तरह एकांत कारावास में रखा गया है, जहां न बिजली है, न धूप आती है, न बढ़िया खाना, न साफ पीने का पानी, न कोई मेडिकल सुविधा और न ही किसी कैदी को मिलने वाली सामान्य बुनियादी सुविधाएं। इस दौरान खान ने कहा कि उन्हें मौत की सजा पाए कैदियों जैसी स्थिति में रखा जा रहा है।
पीटीआई के बयान के मुताबिक, पूर्व पीएम ने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके लिए आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे वही सुविधाएं दी जा रही हैं जो मौत की सजा पाए कैदी को मिलती हैं। पार्टी का कहना है कि इमरान खान को एकांत कारावास में रखकर बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री ने इन हालात को अमानवीय करार देते हुए कहा कि मुझे पिंजरे में बंद कर के प्रताड़ित किया जा रहा है और जानवरों से भी बदतर सलूक हो रहा है। मेरे सेल की बिजली पांच दिन तक बंद रही। दस दिन तक मुझे सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। इमरान खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि मुनीर इतिहास के सबसे जालिम और मानसिक रूप से अस्थिर तानाशाह हैं।
बता दें कि विरोध प्रदर्शन के बीच डॉ उजमा खान को रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में अपने भाई से मिलने की इजाजत दी गई थी। सीएनएन-न्यूज 18 के अनुसार यह मुलाकात 25 से 35 मिनट तक चली। उजमा खान के करीबियों के मुताबिक इमरान खान तंदुरुस्त, स्वस्थ और उत्साहित नजर आ रहे थे।
मुलाकात के बाद उजमा खान ने कहा कि इमरान जेल प्रशासन के कुछ मुद्दों पर नाराज थे, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। उन्होंने बताया कि पीटीआई संस्थापक मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के लिए संदेश दिया और मौजूदा व्यवस्था को 'अलोकतांत्रिक' करार दिया। इस दौरान इमरान खान ने दोहराया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही 'मानसिक टॉर्चर' के लिए जिम्मेदार हैं।
