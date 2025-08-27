पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं लड़ेगी उपचुनाव, इमरान खान की पार्टी करेगी बहिष्कार; जानें कारण

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेताओं को 9 मई 2023 के दंगों में शामिल होने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले महीने कई सीटें खाली हो गई थीं।

जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने अपने संस्थापक की राय के अनुसार, राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए आगामी उपचुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेताओं को 9 मई 2023 के दंगों में शामिल होने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले महीने कई सीटें खाली हो गई थीं। डॉन अखबार के अनुसार, उपचुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय पार्टी की राजनीतिक समिति ने लिया, जिसने मंगलवार को अदियाला जेल में इमरान खान की कानूनी टीम के साथ बैठक के बाद उनके सुझावों पर विचार किया।

इमरान खान से मिलीं बहन अलीमा इससे पहले, इमरान खान का संदेश उनकी बहन अलीमा खान ने मीडिया को दिया, जिन्होंने जेल में 72 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर और राजनेता से मुलाकात की थी। उनके साथ पीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा भी थे, जिनका इस्तीफा कथित तौर पर इमरान खान ने अस्वीकार कर दिया था। राजा के साथ तीखी बहस की खबरों का खंडन करते हुए, उन्होंने कहा कि वकील उनके लिए 'परिवार जैसा' है। उन्होंने बताया कि उनके भाई ने पार्टी की राजनीतिक समिति से उनके निर्देशों के आधार पर उपचुनाव के मुद्दे पर एक और बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया था।

पीटीआई विधायक अमीर डोगर ने की पुष्टि बाद में मंगलवार रात पीटीआई विधायक अमीर डोगर ने पुष्टि की कि राजनीतिक समिति ने उपचुनाव न लड़ने के इमरान खान के विचार का समर्थन किया है, और कहा कि पार्टी के विधायक जल्द ही संसदीय निकायों से इस्तीफा देना शुरू कर देंगे। एक दिन पहले पार्टी की राजनीतिक समिति ने 12-9 के बहुमत से उपचुनावों में भाग लेने के लिए मतदान किया था। पीटीआई के सूचना सचिव शेख वक्कास अकरम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) के टिकट दिए जाएंगे ताकि उन्हें 'स्वतंत्र' घोषित होने से बचाया जा सके।

क्या बोले पूर्व नेशनल असेंबली स्पीकर असद कैसर पूर्व नेशनल असेंबली स्पीकर असद कैसर ने पुष्टि की कि इमरान खान की राय में पार्टी को उपचुनावों में नहीं जाना चाहिए, और इसके विधायकों को लोक लेखा समिति (पीएसी) सहित सभी संसदीय स्थायी समितियों से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद को पहले ही रबर स्टैंप बना दिया गया है, क्योंकि विपक्षी सदस्यों की आवाज को सदन में दबा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इमरान खान का मानना है कि सरकार पीटीआई उम्मीदवार को उपचुनाव जीतने नहीं देगी, और अगर हम चुनावों में हिस्सा लेते हैं, तो यह पीटीआई विधायकों को बर्खास्त करने की सरकार की अवैध कार्रवाई को वैध ठहराएगा।

इमरान खान की पार्टी में 'वन-मैन शो' राजनीतिक विश्लेषक अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी की राजनीतिक समिति द्वारा उपचुनाव लड़ने के फैसले को इमरान खान ने पलट दिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई किसी भी अन्य राजनीतिक दल की तुलना में 'वन-मैन शो' ज्यादा है। बता दें कि पिछले हफ्ते सत्तारूढ़ पार्टियों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने आगामी उपचुनाव संयुक्त रूप से लड़ने की घोषणा की थी।