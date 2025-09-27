जेल से ट्वीट कर रहे हैं इमरान खान, पाक के रक्षा मंत्री ने कबूला; पहले लिया था भारत का नाम

हाल ही में आसिफ ने दावा किया था कि इमरान खान का सोशल मीडिया अकाउंट भारत से संचालित हो रहा है। इससे पहले, उन्होंने बाढ़ के दौरान अजीबोगरीब सुझाव दिया था कि लोग घरों में बाढ़ का पानी कंटेनर में भरकर रखें।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक इंटरव्यू के दौरान बुरी तरह घिर गए जब उनसे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर पूछ गया। आसिफ ने पहले दावा किया था कि इमरान का एक्स अकाउंट भारत से संचालित हो रहा है। लेकिन ब्रिटिश-अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान तो रावलपिंडी की अडियाला जेल से अकाउंट चला रहे हैं।

इंटरव्यू के दौरान हसन ने इमरान खान के हालिया कोर्ट ट्रायल का जिक्र किया जिसमें उनके वकील ने दावा किया कि सुनवाई व्हाट्सऐप पर हुई और न तो जज और न ही इमरान एक-दूसरे को सुन सके। जब आसिफ से पूछा गया कि क्या यह न्यायपूर्ण ट्रायल था, तो उन्होंने इसे नकारते हुए कहा, “ऐसा हुआ ही नहीं। इमरान खान ट्विटर (X) अकाउंट चला रहे हैं।” हसन ने तुरंत पलटवार किया, “आपने अभी कहा कि वह जेल से अकाउंट चला रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आपने कहा था कि यह भारत से ऑपरेट हो रहा है।”

इस पर आसिफ उखड़ गए और बोले, “सच क्या है? या तो वह जेल से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर कम से कम यह बताएं कि कौन चला रहा है।”

जब उनसे पूछा गया कि भारत से अकाउंट चलने के दावे का क्या सबूत है तो आसिफ ने कहा कि वह सार्वजनिक रूप से सबूत नहीं बता सकते। उन्होंने कहा, “नहीं, सबूत है, लेकिन यह इंटेलिजेंस से जुड़ा है।” हसन ने तंज कसा – “तो फिर यह दावा क्यों किया?”

इसी इंटरव्यू में आसिफ ने पाकिस्तान के विदेश संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा, ''पाकिस्तान और चीन का रिश्ता समय के साथ जांचा-परखा है। अमेरिका से संबंध अनौपचारिक रहे हैं और उन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान की अधिकांश हथियार आपूर्ति, एयरफोर्स से लेकर पनडुब्बियों तक चीन से होती है और भविष्य में भी चीन ही सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी रहेगा।''