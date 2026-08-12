इमरान खान जिंदा हैं, 'ताकि पाकिस्तानी सेना सच बताए' पत्रकार ने बताया क्यों किया था यह दावा

वजाहत सईद खान ने बताया कि उनके सूत्रों ने इमरान खान की मौत की पुष्टि कभी नहीं की थी, बल्कि यह पाकिस्तानी सेना के भीतर फैले गहरे डर और अनिश्चितता का नतीजा था।

वजाहत सईद खान ने अपने वीडियो में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के परिजनों के हवाले से भी अहम जानकारी साझा की।

रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की खबर का दावा करने वाले पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत सईद खान अपने बयान से पूरी तरह पलट गए हैं। मौत का सनसनीखेज दावा करने के बाद जारी अपने नए स्पष्टीकरण वीडियो में उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास इमरान खान के निधन की कोई आधिकारिक या पुख्ता रिपोर्ट नहीं थी।

वजाहत सईद खान ने बताया कि उनके सूत्रों ने इमरान खान की मौत की पुष्टि कभी नहीं की थी, बल्कि यह पाकिस्तानी सेना के भीतर फैले "गहरे डर और अनिश्चितता" का नतीजा था।

'दावे' से 'सफाई' तक: वजाहत ने क्या कहा? अपने हालिया वीडियो में वजाहत ने पहले किए गए दावों और अपनी पुरानी रिपोर्टिंग के बीच अंतर स्पष्ट किया।

वजाहत के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर (GHQ) में तैनात तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने इमरान खान के भाग्य को लेकर गहरी चिंता जताई थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनकी मौत का कोई सबूत या पुष्टि नहीं दी।

पत्रकार ने तर्क दिया कि उनकी रिपोर्टिंग का मकसद इमरान खान के निधन की घोषणा करना नहीं, बल्कि पाकिस्तानी अधिकारियों और सैन्य प्रतिष्ठान को यह साबित करने के लिए मजबूर करना था कि इमरान खान जिंदा हैं।

उन्होंने कहा कि GHQ के जनरल स्टाफ (GS), मिलिट्री इंटेलिजेंस (MI) और C4I डायरेक्टरेट के अफसरों से हुई बातचीत में मौत का सबूत नहीं, बल्कि इमरान खान की जेल और उनकी सुरक्षा को लेकर कायम भारी सन्नाटे और दहशत का पता चला था।

'जवाब आया, मतलब इमरान जिंदा हैं' पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) की ओर से उनकी रिपोर्टिंग को झूठा और बेबुनियाद करार दिए जाने पर वजाहत ने राहत जताई।

वदाहत ने कहा, "मुझे खुशी है कि ISPR ने इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। चाहे वे इसे फर्जी कहें या कुछ और, लेकिन इस जवाब का सीधा मतलब यह है कि इमरान खान जिंदा हैं।"

CCTV पर चलते दिखे इमरान, लेकिन सेहत चिंताजनक वजाहत सईद खान ने अपने वीडियो में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के परिजनों के हवाले से भी अहम जानकारी साझा की।

बुशरा बीबी के परिवार के सदस्यों ने जेल दौरे के दौरान CCTV फुटेज में इमरान खान को अपने पैरों पर चलते हुए देखा है, जिससे उनके जीवित होने की पुष्टि होती है।

हालांकि, परिजनों के मुताबिक 73 साल के पूर्व पीएम की सेहत ठीक नहीं है। वे आंखों की रोशनी में कमी और ब्लड प्रेशर में तेज उतार-चढ़ाव जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसके चलते हाल ही में उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया था।