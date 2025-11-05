जेल से इमरान खान का धमाका, शहबाज सरकार के खोले राज; असीम मुनीर को बताया 'क्रूर तानाशाह'

संक्षेप: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान वर्तमान में जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर तीखा प्रहार किया है। खान ने मुनीर को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह और मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति करार दिया।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान वर्तमान में जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर तीखा प्रहार किया है। खान ने मुनीर को पाकिस्तान के इतिहास का 'सबसे क्रूर तानाशाह' और 'मानसिक रूप से अस्थिर' व्यक्ति करार दिया। उनके आधिकारिक हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए इमरान खान ने लिखा कि असीम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में सबसे दमनकारी तानाशाह और मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति हैं। उनके शासनकाल में अत्याचारों की हदें अभूतपूर्व हैं। सत्ता की भूख में वे कुछ भी करने को तैयार हैं।

इसस दौरान इमरान खान ने 9 मई, 26 नवंबर और मुरीदके की घटनाओं को 'शक्ति के अंधे प्रयोग' के सबसे घृणित उदाहरण बताया। ये उल्लेख पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इस्लामाबाद में सुरक्षाकर्मियों द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं पर की गई सीधी गोलीबारी और मुरीदके में तहरीक-ए-लेब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई का था। उन्होंने कहा कि निहत्थे नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग ऐसी क्रूरता है, जिसकी कल्पना किसी सभ्य समाज में भी नहीं की जा सकती। किसी अन्य दौर में महिलाओं के खिलाफ ऐसी बेरहमी कभी नहीं देखी गई।

इमरान खान ने आगे अपनी पत्नी बुशरा बीबी का जिक्र किया, जिन्हें उन पर दबाव डालने के लिए एकांतवास में ठूंस दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम गुलामी से बेहतर मौत को चुनेंगे। असीम मुनीर मुझ पर और मेरी पत्नी पर हर प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं। किसी राजनीतिक नेता के परिवार को ऐसी क्रूरता का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दोहराता हूं कि चाहे वे कुछ भी करें, मैं न तो झुकूंगा और न ही कभी झुकूंगा।

सरकार या सेना से कोई बातचीत नहीं इमरान खान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी पीटीआई पार्टी शहबाज शरीफ की सरकार या असीम मुनीर के नेतृत्व वाली सैन्य ताकतों के साथ कोई वार्ता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कठपुतली सरकार से बात करना व्यर्थ है, जहां प्रधानमंत्री 'पहले पूछूंगा, फिर जवाब दूंगा' की नीति पर चलता हो। जब भी हमने बातचीत की कोशिश की, दमन और बढ़ गया। फिलहाल सारी ताकत एक व्यक्ति (असीम मुनीर) के हाथों में केंद्रित है, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकता है।