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थाईलैंड जाने वालों के लिए अहम खबर, अगली ट्रिप से पहले करवाना पड़ सकता है यह काम

May 02, 2026 09:51 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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थाईलैंड सरकार देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा स्कीम शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके तहत देश में प्रवेश करने से पहले पर्यटकों को सरकार का स्वास्थ्य बीमा खरीदना होगा। थाई सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य पर्यटकों के बकाया मेडीकल बिलों से बचाव करना है।

थाईलैंड जाने वालों के लिए अहम खबर, अगली ट्रिप से पहले करवाना पड़ सकता है यह काम

पिछले कुछ समय से भारतीयों के लिए थाईलैंड एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है। हर साल लाखों की संख्या में भारतीय यहां जाते हैं। लेकिन अब थाई सरकार द्वारा उठाए जा रहे एक कदम से लोगों को परेशानी हो सकती है। थाई स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बताया गया है कि सरकार अब आने वाले पर्यटकों से अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा की मांग शुरू कर सकती है। इस कदम से विदेशी पर्यटकों के बकाया इलाज के खर्च से थाई स्वास्थ्य प्रणाली को बचाया जा सकेगा।

थाईलैंड के स्थानीय अखबरा नेशन थाईलैंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री पट्टाना प्रोम्फाट ने थाई स्वास्थ्य प्रणाली को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए इस कदम की वकालत की। उन्होंने कहा, "सरकार द्वारा इस कदम पर विचार किया जा रहा है। इसके जरिए थाई स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन और विदेशी श्रमिकों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को भी मदद मिलेगी।"

प्रोम्फाट ने कहा कि फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय थाईलैंड में आने वाले विदेशी नागरिकों से अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा मांगे जाने की योजना पर गहराई से विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आने वाले यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और दवा सुरक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

क्यों सामने आया यह प्रस्ताव?

स्वास्थ्य मंत्री प्रोम्फाट इस प्रस्ताव को लाने के पीछे के कारण को भी बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि विदेशी पर्यटकों के बकाया मेडीकल बिलों की वजह से थाई स्वास्थ्य प्रणाली के ऊपर दबाव पड़ रहा था। कई बार ऐसा होता है कि किसी विदेशी पर्यटक का इलाज किया जाता है, लेकिन वह बिल चुकाने में सक्षम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उसे इलाज के बाद बिना बिल चुकाए ही वापस भेजने की इजाजत देनी पड़ती है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार की तरफ से प्रस्तावित बीमा योजना इसी परेशानी का हल निकालने के लिए है। इसकी कीमत कितनी होगी, इस पर अभी चर्चा की जा रही है। थाई अधिकारियों के मुताबिक, इसके प्रीमियम को कम ही रखा जाएगा ताकि विदेशी यात्रियों के मन में थाईलैंड की यात्रा का क्रेज बना रहे।

स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, इन मुद्दों के अलावा थाईलैंड अपने आप को एक क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित करने का सपना देखता है। उन्होंने कहा कि थाईलैंड बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे सकता है। ऐसे में इस बीमा के माध्यम से लोगों के बीच में थाईलैंड की स्वास्थ्य प्रणाली को लेकर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ेगा।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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