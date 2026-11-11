महान देशभक्त बरी... हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव गिरने पर गदगद हुए ट्रंप, किसे कहा लूजर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स द्वारा युद्ध सचिव पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश पूरी तरह असफल हो गई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्तावों के खारिज होने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के सांसद थॉमस मैसी पर जोरदार हमला बोला है। ट्रंप ने मैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक महान अमेरिकी देशभक्त पर लगे आरोपों से उसे बरी कर दिया गया है। मंगलवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पीट हेगसेथ के खिलाफ कई महाभियोग प्रस्तावों पर मतदान हुआ। ये प्रस्ताव कुछ सांसदों ने हेगसेथ के खिलाफ लाए थे। सदन में जब इन प्रस्तावों पर वोटिंग हुई तो रिपब्लिकन सांसदों ने मिलकर इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। नतीजा यह रहा कि महाभियोग के प्रस्ताव आगे की प्रक्रिया के लिए पास नहीं हो सके और इसे खारिज कर दिया गया।

इसके बाद ट्रंप ने हेगसेथ को 'महान अमेरिकी देशभक्त' बताते हुए वेनेजुएला और ईरान में मिली जीत का जिक्र किया और डेमोक्रेट्स पर अमेरिका को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगाया। ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी को भी 'सबसे बड़ा लूजर' बताया। बता दें कि मैसी ने ही हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की कोशिश की अगुवाई की थी और हाउस में वोटिंग के दौरान डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हुए थे।

हाउस में वोटिंग का नतीजा अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बुधवार को 211 के मुकाबले 204 वोटों से हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी को भेजने का फैसला किया। इससे प्रस्ताव सीधे फ्लोर पर वोटिंग के लिए नहीं आ सका और हाई-प्रोफाइल प्रक्रियात्मक चुनौती खत्म हो गई। वोटिंग में थॉमस मैसी अकेले रिपब्लिकन सांसद थे, जिन्होंने प्रस्ताव को कमेटी में भेजने के खिलाफ वोट दिया। बाकी सभी रिपब्लिकन सांसदों ने हेगसेथ के पक्ष में वोट दिया।

क्या बोले ट्रंप? इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ पर इंपीचमेंट करने की डेमोक्रेट्स की कोशिश बुरी तरह फेल हो गई है! थॉमस मैसी, जो एक बड़े लूजर हैं, को छोड़कर हर एक रिपब्लिकन ने पीट के पक्ष में वोट दिया। ट्रंप ने आगे कहा कि वेनेजुएला और ईरान में जीत, सेना के इतिहास में सबसे अच्छे भर्ती नंबर (जिनमें लंबी वेटिंग लिस्ट है) और पहले कभी न देखा गया जज्बा, इन सबकी वजह से एक महान अमेरिकी देशभक्त को बरी किया गया। उन्होंने लिखा कि डेमोक्रेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हथियार बनाना और उसका गलत इस्तेमाल करना जारी रखे हुए हैं। उन्हें रोकना होगा! अमेरिका को फिर से महान बनाओ।

हेगसेथ पर क्या आरोप लगे थे? थॉमस मैसी के नेतृत्व में लाए गए महाभियोग प्रस्ताव में पीट हेगसेथ पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। मुख्य आरोप इस प्रकार थे...