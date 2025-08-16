पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को किया कॉल, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को तुरंत अमेरिका बुलाया

आपको बता दें कि जेलेंस्की की पिछला अमेरिका दौरा काफी खराब रहा था। वह बैठक बीच में ही छोड़कर निकल गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार जेलेंस्की जल्द ही फिर वॉशिंगटन की यात्रा पर जा सकते हैं।

अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग खत्म होने के कुछ ही देर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को फोन किया। उन्होंने शनिवार को पुतिन के साथ हुई अहम शिखर वार्ता की जानकारी दी। इसके बाद उन्हें तुरंत अमेरिका आने के लिए कहा है। आपको बता दें कि जेलेंस्की की पिछला अमेरिका दौरा काफी खराब रहा था। वह बैठक बीच में ही छोड़कर निकल गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार जेलेंस्की जल्द ही फिर वॉशिंगटन की यात्रा पर जा सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक जेलेंस्की का 18 अगस्त के ही अमेरिका जाएंगे। माना जा रहा है कि इस यात्रा का एजेंडा यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी सहयोग और रूस पर दबाव बनाने की रणनीति होगा। आपको बता दें कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का में आज ही हुई है, लेकिन वार्ता के बाद किसी ठोस समझौते का ऐलान नहीं किया गया।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि वह रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए रचनात्मक सहयोग के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि वह अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर वॉशिंगटन की यात्रा करेंगे। जेलेंस्की सोमवार को ट्रंप से मुलाकात करेंगे।

यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई बातचीत बेनतीजा रही और दोनों नेताओं के बीच कुछ अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी।

अलास्का में दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन को लेकर ‘सहमति’ बनी है। इसके साथ ही उन्होंने यूरोप को चेतावनी दी कि वह प्रगति में कोई बाधा नहीं डाले। पुतिन के दावे के बाद ट्रंप ने कहा ‘‘जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता।’’