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ईरान ने अमेरिका को दिया जिंदगीभर न भूलने वाला गम, सऊदी हमले में तबाह किया एयरक्राफ्ट

Mar 29, 2026 06:13 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
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ईरान ने अमेरिका को ऐसा जख्म दिया है जो वह जिंदगीभर भूल नहीं पाएगा। ताजा तस्वीरों में इस बात की पुष्टि हुई है। इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि सऊदी एयर बेस पर अमेरिका का अहम ई-3 सेंट्री एयरक्राफ्ट तबाह हुआ पड़ा है।

ईरान ने अमेरिका को दिया जिंदगीभर न भूलने वाला गम, सऊदी हमले में तबाह किया एयरक्राफ्ट

ईरान ने अमेरिका को ऐसा जख्म दिया है जो वह जिंदगीभर भूल नहीं पाएगा। ताजा तस्वीरों में इस बात की पुष्टि हुई है। इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि सऊदी एयर बेस पर अमेरिका का अहम ई-3 सेंट्री एयरक्राफ्ट तबाह हुआ पड़ा है। गौरतलब है कि शुक्रवार को ईरान ने दावा किया था कि उसने सऊदी स्थित अमेरिकी एयरबेस पर उसके एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक यह हमला प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर किया गया था।

तस्वीरों में सामने आया सच
ईरान के प्रेस टीवी ने हाल ही में कुछ तस्वीरें प्रकाशित की हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि विमान के कुछ हिस्से पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। केवल विमान का अगला हिस्सा और पीछे के कुछ भाग ही सुरक्षित हैं। बताया जाता है कि इस हमले में छह बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। हमले में करीब 10 अमेरिकी कर्मचारियों के घायल होने की खबर है। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई गई है। हमले में इस्तेमाल की गई ईरानी मिसाइलें और ड्रोन्स ने बेस को टारगेट बनाया।

ईंधन भरने वाले विमानों को नुकसान
शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में कई ईंधन भरने वाले विमानों को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिकी और इजरायली हितों से जुड़ी जगहों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी और मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली और हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने एक अमेरिकी एमक्यू-9 ड्रोन को गिरा दिया और एक एफ-16 जेट को हिट किया।

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28 फरवरी से चल रहा युद्ध
अमेरिका और इजरायल द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर हमले की शुरुआत की गई। इसके बाद से इन दोनों देशों ने ईरान के कई उच्च अधिकारियों की हत्या की है। इनमें सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई और सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी शामिल हैं।

टारगेटेड मिसाइलों से मिनाब में एक लड़कियों के स्कूल पर भी हमला हुआ। इसमें करीब 180 छात्राओं की मौत हो गई। अब यह युद्ध दूसरे महीने में है। इस दौरान पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मची हुई है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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