तेजस फाइटर जेट ऐसा जला कि राख ही बची, दुबई की सरकार ने जारी की तस्वीर

संक्षेप:

दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर क्रैश हो गया। तेजस फाइटर ऐसा जला कि केवल राख ही बची है। दुबई सरकार ने क्रैश के बाद की तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में तेजस का मलबा बिखरा नजर आ रहा है।

Fri, 21 Nov 2025 05:53 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, दुबई
दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर क्रैश हो गया। तेजस फाइटर ऐसा जला कि केवल राख ही बची है। दुबई सरकार ने क्रैश के बाद की तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में तेजस का मलबा बिखरा नजर आ रहा है। वहीं, अग्निशमन दल आग बुझाने में जुटा हुआ है। दुबई मीडिया ऑफिस की तरफ से एक्स पर इस बारे में बयान भी जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि दुबई एयर शो में हिस्सा ले रहा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रदर्शन के दौरान क्रैश हो गया। इस दुखद हादसे में पायलट की भी मौत हो गई। घटना तत्काल बाद इमरजेंसी और फायरफाइटिंग टीमें सक्रिय हो गईं।

विभिन्न टीवी चैनलों पर दिखाए गए दुर्घटना के दृश्यों में विमान को ऊंचाई से गिरते और फिर आग के गोले में बदलते देखा जा सकता है। एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह विमान स्थानीय समयानुसार दोपहर में एयरशो में हवाई प्रदर्शन के दौरान उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना (आईएएफ) का लड़ाकू विमान तेजस शुक्रवार को दुबई एयरशो में हवाई प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। आईएएफ ने यह जानकारी दी। भारतीय वायुसेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ का गठन किया जा रहा है।

आईएएफ ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि आईएएफ को इस हादसे में हुए जानमाल के नुकसान पर बहुत दुख है और वह दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ का गठन किया जा रहा है।

