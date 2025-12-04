US छोड़कर जा रहीं इल्हान उमर? मुस्लिम सांसद ने दिया जवाब; ट्रंप करते हैं 'भाई से शादी' करने का दावा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर के बीच विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। ट्रंप ने सोमाली मूल की मुस्लिम सांसद इल्हान उमर पर हमला बोलते हुए पुराने आरोप दोहराए हैं कि उन्होंने अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाई से शादी की थी। ट्रंप ने उमर को अमेरिका से निकाल फेंकने की भी धमकी दी। इसके जवाब में इल्हान उमर ने ट्रंप के व्यक्तिगत जुनून को भयानक बताते हुए कहा कि वे कहीं नहीं जा रहीं। उन्होंने कहा कि 'ट्रंप का यह व्यवहार मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या का संकेत देता है।' यह विवाद मिनेसोटा में सोमाली समुदाय के खिलाफ ट्रंप की कठोर आप्रवासन नीति के बीच भड़का है, जहां ट्रंप ने सोमाली आप्रवासियों पर अरबों डॉलर के फ्रॉड का आरोप लगाया है।
इल्हान उमर का वीडियो वायरल
इल्हान उमर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें एक पत्रकार द्वारा तीखे सवालों का सामना करते हुए देखा जा सकता है। पत्रकार ने इल्हान उमर से पूछा कि क्या उन्होंने अपने देश वापस जाने के लिए बैग पैक करना शुरू कर दिया है। इसके जवाब में सोमालिया में जन्मी इल्हान ने दृढ़ता से कहा- मैं कहीं नहीं जा रही हूं। मुझ पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। मैं यहां ट्रंप से भी ज्यादा समय तक रहूंगी। उमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा- वह एक बूढ़े आदमी हैं जो अपना दिमाग खो रहे हैं। उम्मीद है कि उन्हें मदद मिले। यह वीडियो दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लॉरा लूमर द्वारा पोस्ट किया गया था, और सवाल पूछने वाले व्यक्ति की पहचान उनके शो Loomer Unleashed से जुड़े एक रिपोर्टर के रूप में हुई है।
ट्रंप के हालिया बयानों के बाद बढ़ा हमला
43 वर्षीय इल्हान उमर 2019 से मिनेसोटा के 5वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट की प्रतिनिधि हैं। हाल के दिनों में वह दक्षिणपंथी ट्रोल्स के निशाने पर रही हैं, खासकर वॉशिंगटन डीसी की उस गोलीबारी घटना के बाद, जिसमें आरोपी एक अफगान मूल का व्यक्ति था। इसके बाद से ट्रंप ने इल्हान उमर और सोमाली प्रवासियों पर भी कई विवादित बयान दिए।
मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिका में सोमाली शरणार्थियों को नहीं चाहते और उन्हें वापस भेजे जाने की बात कही। उन्होंने कहा- वे कुछ योगदान नहीं देते। मैं उन्हें अपने देश में नहीं चाहता। उनका देश किसी कारण से खराब है। तुम्हारा देश बदबू करता है और हम तुम्हें यहां नहीं चाहते। उन्होंने मिनेसोटा में रहने वाले सोमाली नागरिकों के लिए अस्थायी कानूनी सुरक्षा समाप्त करने का भी वादा किया। ध्यान देने वाली बात है कि मिनेसोटा अमेरिका में सबसे बड़े सोमाली डायस्पोरा का घर है।
विवाद की शुरुआत: ट्रंप का सोमाली समुदाय पर हमला
ट्रंप ने हाल ही में मिनेसोटा के सोमाली समुदाय को निशाना बनाया, जहां इल्हान उमर का बड़ा समर्थन आधार है। एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप ने कहा- सोमालिया जैसी जगह से आकर लोग अमेरिका में आते हैं और कुछ नहीं करते। वे सिर्फ शिकायत करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से उमर का नाम लिया और कहा कि सोमालिया से आई एक सांसद हमारे संविधान की शिकायत करती रहती है, जबकि वह अपने भाई से शादी करके अमेरिका आई थी। अगर यह सच है, तो उसे सांसद नहीं रहना चाहिए और हमें उसे देश से बाहर फेंक देना चाहिए।
ट्रंप ने एयर फोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत में भी यही बात दोहराई। उन्होंने सोमाली आप्रवासियों पर आरोप लगाया कि वे मिनेसोटा में 1 बिलियन डॉलर का फ्रॉड कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि इल्हान उमर हमेशा अपने हिजाब में लिपटी रहती है, और जो शायद अपने भाई से शादी करके अवैध रूप से अमेरिका आई वह हमारे देश, संविधान और अपनी बुरी हालत की शिकायत करती रहती है।
मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने मंच से उमर को “गार्बेज (कचरा)” तक कह दिया। इस पर उमर ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा- उनकी मेरे प्रति दीवानगी डरावनी है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें वह मदद मिले जिसकी उन्हें बेहद जरूरत है। सोमालिया में पैदा हुईं इल्हान उमर का परिवार गृहयुद्ध के कारण देश छोड़कर भागा था और कई वर्षों तक केन्या के एक शरणार्थी कैंप में रहा। 1995 में वह एक बच्ची के रूप में अमेरिका पहुंचीं और बाद में अमेरिकी राजनीति की प्रभावशाली आवाजों में से एक बनीं।
उमर ने स्पष्ट किया कि वे अमेरिकी नागरिक हैं और डिपोर्ट नहीं हो सकतीं। उन्होंने कहा- मैं 1995 में 8 साल की उम्र में युद्ध से भागकर अमेरिका आई थीं। 2000 में मुझे नागरिकता मिली। ये अफवाहें नस्लवादी हमले हैं। एक वीडियो में जब एक पत्रकार ने सीधे पूछा कि क्या वे ट्रंप के दावे से सहमत हैं, तो उमर ने चुप्पी साध ली, लेकिन बाद में कहा- मैं कहीं नहीं जा रही। अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें। ट्रंप एक बूढ़ा आदमी है जो अपना दिमाग खो रहा है।
इस बीच ट्रंप की टीम ने भी इल्हान को निशाना बनाया। वाइट हाउस के रैपिड रिस्पॉन्स 47 ने एक्स पर लिखा- तुमने अपने भाई से शादी क्यों की? इस पर इल्हान ने जवाब दिया- 'मैंने नहीं की। लेकिन क्या आपका राष्ट्रपति पीडोफाइल है?' पीडोफाइल का अर्थ उन अपराधियों से है जो बच्चों का यौन शोषण करते हैं।
'भाई से शादी' का पुराना आरोप: क्या है सच्चाई?
यह आरोप 2016 से घूम रहा है। दावा है कि उमर ने 2009 में अपने कथित भाई अहमद नूर सईद एल्मी (एक ब्रिटिश नागरिक) से शादी की ताकि उसे अमेरिका ला सकें। एल्मी ने उमर के साथ ही नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उमर ने 2017 में एल्मी से तलाक लिया। उमर ने 2016 में इसे पूर्णतः झूठा और हास्यास्पद बताया। उन्होंने अपनी शादी का इतिहास स्पष्ट किया था कि 2002 में अहमद हिर्सी (उनके बच्चों के पिता) के साथ रिश्ता शुरू हुआ, लेकिन कानूनी शादी नहीं हुई। 2009 में एल्मी से शादी हुई, जो 2017 में खत्म हुई। 2011 से हिर्सी के फिर साथ हैं, और 2018 में कानूनी शादी हुई जो 2019 में तलाक पर खत्म हो गई।
