Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़If you have Obesity, Diabetes or Heart Disease US may Deny Visa Trump administration adds New Grounds for rejection
मोटापा है या मधुमेह तो नहीं मिलेगी US में एंट्री, वीजा पर ट्रंप सरकार का नया फरमान; और किन रोगों का जिक्र

मोटापा है या मधुमेह तो नहीं मिलेगी US में एंट्री, वीजा पर ट्रंप सरकार का नया फरमान; और किन रोगों का जिक्र

संक्षेप: दूतावासों से कहा गया है कि वीजा आवेदक के स्वास्थ्य पर विचार करना होगा कि क्या वे मोटापा, हृदय रोग, श्वसन रोग, कैंसर, मधुमेह, चयापचय संबंधी रोग (मेटाबॉलिक डिसऑर्डर), तंत्रिका संबंधी रोग और मानसिक रोग से ग्रस्त तो नहीं हैं।

Fri, 7 Nov 2025 10:10 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन ने US इमिग्रेशन नियमों को और अधिक कठिन बनाते हुए उसमें नए संशोधन किए हैं। ट्रम्प प्रशासन द्वारा गुरुवार को जारी एक सरकारी निर्देश के अनुसार, अमेरिका में रहने के लिए वीजा आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों को अगर मोटापा या डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो उन्हें वीजा देने से मना किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय द्वारा सभी दूतावासों और कॉन्सुलेट्स को भेजे गए दिशा निर्देश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बीमार लोगों को अमेरिका में एंट्री दिया गया तो वे सार्वजनिक बोझ बन सकते हैं और वे अमेरिकी संसाधन बर्बाद कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वाशिंगटन स्थित KFF हेल्थ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ये दिशा निर्देश अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को केबल के माध्यम से भेजे गए हैं। ये दिशा निर्देश विदेश विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि समस्याग्रस्त लोग "सार्वजनिक बोझ" बन सकते हैं और संभावित रूप से अमेरिकी संसाधनों को बर्बाद कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:ट्रंप के साथ मीटिंग में जोर से हंसने लगे जिनपिंग, चीन ने गायब कर दीं तस्वीरें

स्वास्थ्य का आकलन वर्षों से वीज़ा प्रक्रिया का हिस्सा

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि संभावित अप्रवासियों के स्वास्थ्य का आकलन वर्षों से वीज़ा आवेदन प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा रहा है, जिसमें ट्यूबरोक्लोसिस (TB) या उस जैसी संक्रामक बीमारियों की जाँच और टीकाकरण, के अलावा मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी लिया जाना शामिल है लेकिन नए दिशा निर्देश उसका दायरा बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए दिशानिर्देश वीज़ा अधिकारियों को ये अधिकार देते हैं कि आवेदक की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर उसका आवेदन खारिज करें या स्वीकार करें।

किन-किन बीमारियों का जिक्र?

रिपोर्ट के अनुसार, दूतावासों को भेजे गए केबल में कहा गया है, "आपको आवेदक के स्वास्थ्य पर विचार करना होगा। कुछ चिकित्सा स्थितियों पर विशेष ध्यान देना है, जिनमें मोटापा, हृदय रोग, श्वसन रोग, कैंसर, मधुमेह, चयापचय संबंधी रोग (मेटाबॉलिक डिसऑर्डर), तंत्रिका संबंधी रोग और मानसिक रोग शामिल हैं।" केबल में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसे बीमार लोगों को वीजा दिया गया तो उनकी देखभाल पर लाखों डॉलर खर्च हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:विदेश में पढ़ाई कैसे करें, कौन सी परीक्षाएं अनिवार्य, क्या हैं वीजा नियम

इलाज का खर्च वहन करने में सक्षम हैं या नहीं?

वीजा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे यह आकलन भी करें कि क्या बीमार पड़ने की स्थिति में आवेदक अपने इलाज का खर्च वहन करने में सक्षम हैं या नहीं? हालांकि, गैर-लाभकारी कानूनी सहायता समूह, कैथोलिक लीगल इमिग्रेशन नेटवर्क के एक वरिष्ठ वकील, चार्ल्स व्हीलर ने कहा है कि हालाँकि ये दिशानिर्देश सभी वीज़ा के लिए हैं, लेकिन इनका उपयोग संभवतः केवल स्थायी निवास के मामलों में ही किया जाएगा।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।