Hindi Newsविदेश न्यूज़If Trump invades Greenland, it would be war Danish MP open challenge
अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर बोला हमला तो... सीधी जंग पर डेनमार्क सांसद की खरी-खरी, चैलेंज भी

अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर बोला हमला तो... सीधी जंग पर डेनमार्क सांसद की खरी-खरी, चैलेंज भी

संक्षेप:

दरअसल, कम आबादी वाला लेकिन संसाधनों से भरपूर यह आर्कटिक द्वीप मिसाइल हमलों की स्थिति में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने और क्षेत्र में जहाजों की निगरानी करने के लिए रणनीतिक रूप से उपयुक्त स्थान पर स्थित है।

Jan 20, 2026 10:07 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव और बढ़ गया है। डेनमार्क के सांसद रासमुस जारलोव ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करते हैं, तो यह सीधी जंग मानी जाएगी। CNN से बातचीत में जारलोव ने कहा, “अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है, तो यह युद्ध होगा और हम एक-दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। हमें पता है कि अमेरिका हमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।”

इससे पहले मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ग्रीनलैंड को लेकर विश्व नेताओं से बातचीत करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, “हमें ग्रीनलैंड चाहिए। डेनमार्क के लोग अच्छे हैं, लेकिन वे वहां जाते तक नहीं हैं और उसकी रक्षा नहीं कर सकते।”

डेनमार्क का सख्त रुख

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने ट्रंप के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री *जेंस-फ्रेडरिक नीलसन ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना कम है, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता।

बढ़ता अंतरराष्ट्रीय तनाव

ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के लगातार बयानों से नाटो देशों और यूरोप में चिंता बढ़ गई है। दरअसल, कम आबादी वाला लेकिन संसाधनों से भरपूर यह आर्कटिक द्वीप मिसाइल हमलों की स्थिति में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने और क्षेत्र में जहाजों की निगरानी करने के लिए रणनीतिक रूप से उपयुक्त स्थान पर स्थित है। इसलिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने साफ कर दिया है कि वे अमेरिकी दावों को स्वीकार नहीं करेंगे। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के सख्त बयानों से यह साफ हो गया है कि अगर अमेरिका ने जबरन कदम उठाने की कोशिश की, तो मामला कूटनीति से निकलकर टकराव तक जा सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें दावोस में होने वाली बैठकों और ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हैं।

भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
