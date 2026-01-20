अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर बोला हमला तो... सीधी जंग पर डेनमार्क सांसद की खरी-खरी, चैलेंज भी

संक्षेप: दरअसल, कम आबादी वाला लेकिन संसाधनों से भरपूर यह आर्कटिक द्वीप मिसाइल हमलों की स्थिति में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने और क्षेत्र में जहाजों की निगरानी करने के लिए रणनीतिक रूप से उपयुक्त स्थान पर स्थित है।

ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव और बढ़ गया है। डेनमार्क के सांसद रासमुस जारलोव ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करते हैं, तो यह सीधी जंग मानी जाएगी। CNN से बातचीत में जारलोव ने कहा, “अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है, तो यह युद्ध होगा और हम एक-दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। हमें पता है कि अमेरिका हमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।”

इससे पहले मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ग्रीनलैंड को लेकर विश्व नेताओं से बातचीत करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, “हमें ग्रीनलैंड चाहिए। डेनमार्क के लोग अच्छे हैं, लेकिन वे वहां जाते तक नहीं हैं और उसकी रक्षा नहीं कर सकते।”

डेनमार्क का सख्त रुख डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने ट्रंप के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री *जेंस-फ्रेडरिक नीलसन ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना कम है, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता।