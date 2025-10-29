भारत से 10 दिन जंग चलती तो हम फेल हो जाते; पाक विश्लेषक ने बताई अपने मुल्क की कमजोरी
संक्षेप: पाकिस्तानी विश्लेषक ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर है और हम आईएमएफ की मंजूरी के बिना सेना के लिए बजट तक तय नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में किसी देश को ताकतवर होने के लिए आर्थिक तौर पर भी आत्मनिर्भर होना होगा।
पाकिस्तानी पत्रकार और विश्लेषक सैयद मुजम्मल शाह ने अपने मुल्क की कमजोरी का खुलकर इजहार किया है। उन्होंने भारत की ओर से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि यदि जंग 10 दिन से ज्यादा चलती तो पाकिस्तान फेल हो जाता। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि हम लंबी लड़ाई लड़ने में सक्षम ही नहीं हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर है और हम आईएमएफ की मंजूरी के बिना सेना के लिए बजट तक तय नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में किसी देश को ताकतवर होने के लिए आर्थिक तौर पर भी आत्मनिर्भर होना होगा। मुजम्मल शाह ने कहा कि आज के वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसी स्थिति है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है।
सैयद मुजम्मल शाह ने कहा कि दुनिया अब ऐसी हो गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं अब कुछ नहीं करतीं। वे ना तो किसी जंग को रुकवाने की क्षमता रखती हैं और ना ही उनके द्वारा किसी आक्रांता पर बैन लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपकी जेब में पैसा है और मजबूत फौज है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। यह दुनिया अराजक सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें कोई वैश्विक संस्था दखल नहीं देती। उन्होंने कहा कि हमें पश्चिमी देशों से सीखना चाहिए कि कैसे खुद को मजबूत किया जाए और फिर दुनिया से डील करने की ताकत मिलेगी।
सीमा पर सेना तैनात भी रहे तो क्या कर लेंगे, यदि बजट ही नहीं होगा
पाकिस्तानी विश्लेषक ने कहा कि अब संप्रभुता भी आपकी मजबूत अर्थव्यवस्था से तय होती है। मान लीजिए कि हमारी मजबूत फौज सीमा पर खड़ी भी है, लेकिन हम उसके लिए बजट ही नहीं तय कर पाते तो कैसे लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो आईएमएफ ही तय करता है कि पेट्रोल और डीजल का रेट क्या होगा। एक अरब डॉलर के लोन के लिए भी हमारे पीएम को आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। हालात ऐसे हैं कि 10 दिन से ज्यादा जंग चलती तो हम नहीं लड़ पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पास पैसा है, लेकिन हमारे पास नहीं है।
अमेरिका से रिश्ते बढ़ाने पर भी पाकिस्तान को दी नसीहत
यही नहीं उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका से रिश्ते बढ़ाने में सतर्क रहने की भी सलाह दी। सैयद मुजम्मल शाह ने कहा कि यह ध्यान रखना होगा कि अमेरिका से रिश्ते तो मजबूत किए जाएं, लेकिन अपनी जमीन का इस्तेमाल उन्हें ना करने दिया जाए। यदि हमने ऐसा किया तो हम चीन को खो देंगे। वह हमसे कहेगा कि आपको हमने इतनी पूंजी दी और CPEC एवं BRI जैसे प्रोजेक्ट दिए। फिर भी अमेरिका को यहां क्यों लाया गया। इस तरह हम अमेरिका के बदले में चीन को खो देंगे। उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि जापान के पास परमाणु हथियार नहीं हैं। फिर भी वह एक मजबूत देश है। इसलिए यह जरूरी है कि हम आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाएं।
