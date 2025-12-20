Hindustan Hindi News
ईरान पर हमला करने की तैयारी में इजरायल? नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग में लग सकती है मुहर

ईरान पर हमला करने की तैयारी में इजरायल? नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग में लग सकती है मुहर

संक्षेप:

क्या इजरायल अमेरिका पर फिर से हमला करने की योजना बना रहा है। एक रिपोर्ट में इस बारे में दावा किया गया है। इसके मुताबिक 29 दिसंबर को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होने वाली है।

Dec 20, 2025 10:32 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तेल अवीव
