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होर्मुज में दिखे ईरानी जहाज तो उड़ा दो; ट्रंप बोले- परमाणु हथियार क्यों इस्तेमाल करूंगा?

Apr 24, 2026 08:12 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उनकी योजना परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि ईरान की सैन्य शक्ति को पारंपरिक हथियारों से ही तबाह किया जा चुका है।

होर्मुज में दिखे ईरानी जहाज तो उड़ा दो; ट्रंप बोले- परमाणु हथियार क्यों इस्तेमाल करूंगा?

दुनिया एक और बड़े युद्ध की कगार पर खड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि तेहरान के लिए वाशिंगटन के साथ शांति समझौता करने का समय निकलता जा रहा है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में अमेरिका का तीसरा विमानवाहक पोत पहुंच चुका है और तेहरान के आसमान में रहस्यमयी धमाकों की गूंज सुनी गई है।

वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उनकी योजना परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि ईरान की सैन्य शक्ति को पारंपरिक हथियारों से ही तबाह किया जा चुका है।

ट्रंप ने कहा, "मैं परमाणु हथियार क्यों इस्तेमाल करूंगा? हमने बिना इसके ही उन्हें पारंपरिक तरीके से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। परमाणु हथियार का इस्तेमाल किसी को भी कभी नहीं करना चाहिए।" उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "मेरे पास दुनिया का सारा समय है, लेकिन ईरान के पास नहीं। घड़ी टिक-टिक कर रही है!" ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नाकेबंदी बेहद मजबूत है और उनके नेता अब उनके साथ नहीं रहे।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का क्या है हाल?

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, USS जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश विमानवाहक पोत मध्य पूर्व पहुंच गया है। अब इस क्षेत्र में तीन अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं, जिनमें से एक लाल सागर में है। वहीं, दुनिया के कुल तेल और एलएनजी (LNG) निर्यात का पांचवां हिस्सा जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मार्ग से गुजरता है, ईरान ने युद्ध के जवाब में इसे प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी ईरानी नाव होर्मुज के पानी में माइंस बिछाते हुए पाई जाए, तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाए।

तेहरान में रहस्यमयी धमाके

ईरानी मीडिया ने तेहरान के ऊपर विस्फोटों की सूचना दी है। यह दो सप्ताह पहले हुए युद्धविराम के बाद की पहली बड़ी घटना है। हालांकि धमाकों के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन इजरायली सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि वे इस समय ईरान पर हमले नहीं कर रहे हैं।

वहीं, पाकिस्तान में होने वाली प्रस्तावित शांति वार्ता अधर में लटकी हुई है। ट्रंप द्वारा युद्धविराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाए जाने के बावजूद दोनों पक्ष हॉर्मुज के जलक्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें कम होती दिख र

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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