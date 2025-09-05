If India china elephant dragon then Russia tiger Vladimir Putin suggestes name for US also भारत-हाथी और चीन-ड्रैगन तो रूस क्या? व्लादिमीर पुतिन ने सुझाया नाम; अमेरिका पर दिलचस्प जवाब, International Hindi News - Hindustan
भारत-हाथी और चीन-ड्रैगन तो रूस क्या? व्लादिमीर पुतिन ने सुझाया नाम; अमेरिका पर दिलचस्प जवाब

बता दें कि वैश्विक स्तर पर भारत और चीन के संबंधों को संबोधित करने के लिए हाथी और ड्रैगन की जुगलबंदी जैसे वाक्याशों का प्रयोग किया जाता है। अब पुतिन ने इस कड़ी में रूस के लिए भी एक नाम सुझाया है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 10:33 PM
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन के लिए हाथी और ड्रैगन शब्द का प्रयोग किए जाने पर अपनी मजेदार प्रतिक्रिया दी है। पुतिन ने इस दौरान रूस के लिए भी एक नाम सुझाया है। वहीं इस क्रम में वे अमेरिका को भी नहीं भूले और उन्होंने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए भी एक दिलचस्प नाम सुझाया।

रूसी राष्ट्रपति ने हाल ही में एक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन और भारत के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए ड्रैगन और हाथी के नृत्य का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में मीडिया ने रूस के लिए भालू शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन रूस के लिए एक दूसरा नाम उपयुक्त होगा। पुतिन ने कहा कि रूस के लिए भालू की बजाय बाघ शब्द ज्यादा सही रहेगा।

अमेरिका दो सिर वाला ईगल- पुतिन

पुतिन ने कहा, "बेशक, 'भालू' रूस का प्रतीक है, लेकिन हम यहां सुदूर पूर्व में हैं और दुनिया के सबसे बड़े बाघ का नस्ल यहीं मिलता है।" पुतिन का इशारा साइबेरियाई बाघ की तरफ था। आगे ट्रंप ने अमेरिका पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमेरिका दो सिर वाला ईगल हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, “वो पश्चिम की तरफ भी देखता और पूर्व की ओर देखता है।”

डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट

व्लादिमीर पुतिन की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को भारत, चीन और रूस की दोस्ती पर तंज कसा है। अमेरिकी राष्ट्रपति हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात से बिल्कुल खुश नहीं है। उनके पोस्ट से भी यही बात सामने आई है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर तीनों नेताओं की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, “लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो!”

SCO में दिखी करीबी

इससे पहले चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन के बीच गर्मजोशी से हुई बातचीत ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। मोदी और पुतिन का एक-दूसरे का हाथ थामकर शी जिनपिंग की ओर बढ़ते हुए और फिर तीनों का एक करीबी मित्र की तरह घेरा बनाकर बातचीत करने के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।

