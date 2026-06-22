जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वही करते हैं नेतन्याहू? इजरायली पीएम ने कही चिढ़ाने वाली बात
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ ऐसा कहा है, जिसे सुनकर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। असल में ट्रंप ने कहा था कि नेतन्याहू वही करते हैं, जितना अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें निर्देश देते हैं। इस पर नेतन्याहू ने क्या जवाब दिया है?
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ ऐसा कहा है, जिसे सुनकर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। असल में ट्रंप ने कहा था कि नेतन्याहू वही करते हैं, जितना अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें निर्देश देते हैं। इसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा है कि यह बयान पूरी तरह से गलत है। उन्होंने आगे कहाकि दोनों नेता दोनों राष्ट्रप्रमुख दो अलग संप्रभु देशों का नेतृत्व करते हैं। दोनों ही अपने-अपने हिसाब से काम करते हैं। गौरतलब है कि ट्रंप से एक इंटरव्यू में पूछा गया था क्या वह इजरायल को लेबनान पर हमला न करने के लिए मना सकते हैं? इसके जवाब में अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा था कि इजरायल वही करता है, जितना करने के लिए मैं उसे कहता हूं।
ट्रंप ने कहा था कि उनके पास क्षमता है
एक्सियॉस से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या उनके पास इस क्षेत्र में इजरायली सैन्य कार्रवाई को नियंत्रित करने की क्षमता है। उन्होंने जवाब दिया कि हां, उनके पास है। ट्रंप ने कहाकि हां, मैं कर पाऊंगा। मेरा मतलब है, वे मेरी बहुत इज्जत करते हैं और जो मैं कहता हूं, वही करते हैं। इसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ अपने संबंधों के बारे में भी बात की और कहाकि दोनों का रिश्ता अच्छा है। हालांकि ट्रंप ने जोड़ा कि उन्हें उसे थोड़ा ठीक रखना पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि उनके समर्थन के बिना इजरायल का अस्तित्व नहीं रहेगा।
यह पूरी तरह से सच नहीं
अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणियों का जवाब देते हुए, इजरायली पीएम ने रविवार को कहाकि ऐसा कहना कि कोई भी नेता दूसरे के निर्देशों पर काम करता है, सच नहीं है। नेतन्याहू ने यहां तक कह डाला कि अमेरिका में तो लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप वह सब कुछ करते हैं जो मैं उनसे करने को कहता हूं। वहीं, इजरायल में लोग कहते हैं कि मैं वह सब कुछ करता हूं जो वे चाहते हैं कि मैं करूँ। खैर, दोनों में से कोई भी सच नहीं है। उन्होंने यह बात जेरूसलम न्यूज सिंडिकेट के अंतरराष्ट्रीय नीति शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कही।
एक-दूसरे का सम्मान करते हैं
नेतन्याहू ने कहाकि असल में दोनों नेता अपने-अपने देशों के हितों के मुताबिक काम करते हैं। हालांकि वे हर मामले पर हमेशा सहमत नहीं होते, वे एक-दूसरे की संप्रभुता और नेतृत्व का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहाकि हम स्वतंत्र और प्राउड देशों के नेता हैं। हम अपने हितों के लिए खड़े होते हैं। मैं इजरायल के हित और उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा हूं। अक्सर हमारे विचार एक जैसे होते हैं। कभी-कभी नहीं होते। लेकिन हम एक-दूसरे की संप्रभुता, नेतृत्व और अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं।
दोनों देशों के रिश्तों में तनाव
इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अपनी संयुक्त लड़ाई शुरू की। लेकिन बाद में ट्रंप ने तेहरान के साथ लंबे समय तक चर्चा के बाद पिछले बुधवार को हस्ताक्षर किए गए समझौते को नुकसान पहुंचाने का खतरा बताते हुए लेबनान पर हमले जारी रखने के लिए तेल अवीव की आलोचना की। इसको लेकर अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान समझौते का विरोध करने वाले इजरायली नेताओं को सख्त संदेश दिया था। उन्हें चेतावनी दी कि वे अपने दुनिया में बचे एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी से अलग मत हों। वेंस ने ब्रीफिंग के दौरान रिपोर्टर्स से कहाकि अगर मैं इजरायली सरकार की कैबिनेट में होता तो शायद मैं अपने सबसे मजबूत साथी पर हमला नहीं कर रहा होता।
इस बीच, जेरूसलम के हिब्रू यूनिवर्सिटी और आगम इंस्टिट्यूट द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया कि इजरायल में बड़े पैमाने पर लोग मानते हैं कि ईरान पश्चिम एशिया संघर्ष और उसके बाद अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद मजबूत हुआ है। यह नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाने वाला है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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