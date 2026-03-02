Hindustan Hindi News
'ऐसी लड़ाई में उतर रहे हो, जहां...', इजरायली सेना ने अब हिजबुल्लाह को रडार पर लिया

Mar 02, 2026 04:03 pm IST
हिजबुल्लाह ईरान समर्थित संगठन है। उसने खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके जवाब में इजरायल ने लेबनान के दक्षिणी इलाकों और बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी की।

पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है, जहां इजरायल ने ईरान पर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। इजरायल डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर रात भर जवाबी हमले किए, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, लॉन्च साइट्स और आतंकवादी शामिल थे। आईडीएफ के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशानी ने कहा कि हिजबुल्लाह ऐसी लड़ाई में उतर रहा है जिसे वह जीत नहीं सकता। यह हमले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनके परिवार की मौत के बाद हुए, जो अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में हुई थी। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान सहित कई स्थानों पर हमले किए, जिसमें अंडरग्राउंड बंकर शामिल हैं। ईरान ने जवाब में ड्रोन और मिसाइलों से क्षेत्रीय अरब देशों पर हमले किए हैं।

हिजबुल्लाह ईरान समर्थित संगठन है। उसने खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके जवाब में इजरायल ने लेबनान के दक्षिणी इलाकों और बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी की। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन हमलों में 31 लोग मारे गए और 149 घायल हुए। ये आंकड़े नागरिकों और हिजबुल्लाह सदस्यों के बीच अंतर नहीं बताते। IDF ने कहा कि वह हिजबुल्लाह को इजरायल के लिए खतरा बनने नहीं देगा और उत्तरी इजरायल के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इजरायल ने ईरान पर हमलों के लिए पहले से तैयारी की थी, ताकि हिजबुल्लाह के किसी भी हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके।

कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी

यह संघर्ष पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर फैल रहा है, जहां अमेरिका और इजरायल के संयुक्त अभियान से ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद स्थिति बिगड़ गई है। IDF ने स्पष्ट किया कि वह नागरिकों के खिलाफ किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। हिजबुल्लाह के हमलों को बड़ी गलती बताते हुए इजरायल ने चेतावनी दी कि संगठन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेबनान में ये हमले एक साल से अधिक समय के बाद हुए, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ गई है।

हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक अभियान

ईरान ने क्षेत्रीय स्तर पर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल ने ईरान और लेबनान दोनों मोर्चों पर अपनी कार्रवाई बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष लंबा खिंच सकता है, क्योंकि इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू किया है। IDF प्रमुख ने कहा कि लड़ाई कई दिनों तक चल सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा कूटनीतिक हस्तक्षेप नहीं दिख रहा। पश्चिम एशिया का यह संकट वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन गया है, जहां ईरान, हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है।

