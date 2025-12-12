Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़IDF General Gaza Hamas Israel Netanyahu
IDF General ने माना Gaza में Hamas ने नहीं मारे Israel के बंधक | Netanyahu

IDF General ने माना Gaza में Hamas ने नहीं मारे Israel के बंधक | Netanyahu

संक्षेप:

गाजा में हमास को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है...जी हां एक ऐसा खुलासा ऐसा इंकशाफ जो इजरायल और अमेरिका के सारे दावों की पोल खोल देगा...जो हमास की क्रूरता को लेकर की जाती रही हैं.. इजरायल की ये पोल खोली है उसके अपनो ने

Dec 12, 2025 10:13 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
share
Prashant Ruhela

लेखक के बारे में

Prashant Ruhela
प्रशांत रूहेला पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान मैंने S1 News Channel, TV100, SMBC Insight, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन और वनइंडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। खबरों की सटीकता, निष्पक्षता और गहराई मेरी पत्रकारिता की पहचान रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही शोभित यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए किया है, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक खबरों की बेहतर समझ विकसित हुई। डिजिटल और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के अनुभव ने मुझे बदलते मीडिया परिदृश्य को समझने और हर नई चुनौती को अवसर में बदलने का दृष्टिकोण दिया है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।