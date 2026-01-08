Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़ICE agent shot and killed a woman during an immigration operation in the US
अमेरिका में ICE एजेंट ने आप्रवासन अभियान में महिला को मारी गोली, मौत के बाद विरोध-प्रदर्शन

अमेरिका में ICE एजेंट ने आप्रवासन अभियान में महिला को मारी गोली, मौत के बाद विरोध-प्रदर्शन

संक्षेप:

अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में 7 जनवरी 2026 को एक बड़े पैमाने पर आव्रजन प्रवर्तन अभियान के दौरान इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के एक एजेंट ने एक 37 वर्षीय अमेरिकी महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

Jan 08, 2026 12:57 am ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में 7 जनवरी 2026 को एक बड़े पैमाने पर आव्रजन प्रवर्तन अभियान के दौरान इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के एक एजेंट ने एक 37 वर्षीय अमेरिकी महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना शहर के दक्षिणी हिस्से में ईस्ट 34थ स्ट्रीट और पोर्टलैंड एवेन्यू के पास हुई, जहां ट्रंप प्रशासन के तहत हजारों संघीय एजेंट तैनात किए गए हैं। यह अभियान मिनेसोटा में सोमाली समुदाय से जुड़े कथित कल्याणकारी घोटालों की जांच से संबंधित है और इसे अब तक का सबसे बड़ा डीएचएस ऑपरेशन बताया जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वहीं, ट्रंप प्रशासन ने गोलीबारी की पुष्टि की और कहा कि महिला ने अपने वाहन से कानून प्रवर्तन अधिकारियों को कुचलने की कोशिश की थी। डीएचएस की प्रवक्ता ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने कहा कि मिनियापोलिस में आईसीई अधिकारी लक्षित अभियान चला रहे थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने आईसीई अधिकारियों को रोकना शुरू कर दिया और इनमें से एक ने अपने वाहन को हथियार बनाकर कानून प्रवर्तन अधिकारियों को कुचलने की कोशिश की।

बयान में आगे कहा गया कि एक आईसीई अधिकारी ने अपनी जान, अपने साथी अधिकारियों की जान और जनता की सुरक्षा को खतरे में देखते हुए आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं। अधिकारी ने अपने प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए खुद और साथियों की जान बचाई। महिला को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि प्रशासन ने शहर में सैकड़ों एजेंट तैनात किए थे, जो मिनेसोटा में सोमाली समुदाय से जुड़े कल्याणकारी घोटालों की जांच के बाद की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी।

हालांकि प्रशासन ने महिला का नाम नहीं बताया, लेकिन उसके वाहन से एजेंटों को कुचलने के प्रयास को घरेलू आतंकवाद करार दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला अमेरिकी नागरिक थी और प्रदर्शन में शामिल एक कानूनी पर्यवेक्षक थी। गवाहों और स्थानीय अधिकारियों ने संघीय दावों का खंडन किया है।

वहीं घटना के बाद मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने गोलीबारी की निंदा की और आईसीई से शहर छोड़ने की मांग की। मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि संघीय आव्रजन एजेंटों की उपस्थिति शहर में अराजकता पैदा कर रही है। हम आईसीई से तुरंत शहर छोड़ने की मांग कर रहे हैं। हम अपने आप्रवासी और शरणार्थी समुदायों के साथ पूरी तरह खड़े हैं। कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े घोटालों के बाद मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने कहा कि उनका कार्यालय आईसीई से संबंधित गोलीबारी की जानकारी जुटा रहा है और लोगों से शांत रहने की अपील की।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।