अमेरिका में ICE एजेंट ने आप्रवासन अभियान में महिला को मारी गोली, मौत के बाद विरोध-प्रदर्शन

अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में 7 जनवरी 2026 को एक बड़े पैमाने पर आव्रजन प्रवर्तन अभियान के दौरान इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के एक एजेंट ने एक 37 वर्षीय अमेरिकी महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना शहर के दक्षिणी हिस्से में ईस्ट 34थ स्ट्रीट और पोर्टलैंड एवेन्यू के पास हुई, जहां ट्रंप प्रशासन के तहत हजारों संघीय एजेंट तैनात किए गए हैं। यह अभियान मिनेसोटा में सोमाली समुदाय से जुड़े कथित कल्याणकारी घोटालों की जांच से संबंधित है और इसे अब तक का सबसे बड़ा डीएचएस ऑपरेशन बताया जा रहा है।

वहीं, ट्रंप प्रशासन ने गोलीबारी की पुष्टि की और कहा कि महिला ने अपने वाहन से कानून प्रवर्तन अधिकारियों को कुचलने की कोशिश की थी। डीएचएस की प्रवक्ता ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने कहा कि मिनियापोलिस में आईसीई अधिकारी लक्षित अभियान चला रहे थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने आईसीई अधिकारियों को रोकना शुरू कर दिया और इनमें से एक ने अपने वाहन को हथियार बनाकर कानून प्रवर्तन अधिकारियों को कुचलने की कोशिश की।

बयान में आगे कहा गया कि एक आईसीई अधिकारी ने अपनी जान, अपने साथी अधिकारियों की जान और जनता की सुरक्षा को खतरे में देखते हुए आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं। अधिकारी ने अपने प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए खुद और साथियों की जान बचाई। महिला को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि प्रशासन ने शहर में सैकड़ों एजेंट तैनात किए थे, जो मिनेसोटा में सोमाली समुदाय से जुड़े कल्याणकारी घोटालों की जांच के बाद की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी।

हालांकि प्रशासन ने महिला का नाम नहीं बताया, लेकिन उसके वाहन से एजेंटों को कुचलने के प्रयास को घरेलू आतंकवाद करार दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला अमेरिकी नागरिक थी और प्रदर्शन में शामिल एक कानूनी पर्यवेक्षक थी। गवाहों और स्थानीय अधिकारियों ने संघीय दावों का खंडन किया है।