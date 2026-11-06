चुनाव हारते ही डोनाल्ड ट्रंप की अक्ल आई ठिकाने, ईरान पर बदल गए सुर

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मिस्टर्म चुनावों में मिली हार स्वीकार कर ली है। उनके उपराष्ट्रपति ने खुद माना था कि ईरान युद्ध की वजह से रिपब्लिकन पार्टी चुनाव हार गई। अब ट्रंप क्या बोल रहे?

अमेरिका के मिडटर्म चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका लगा है। बीते बुधवार को सामने आए नतीजों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बुरी तरह हार गई। हाल यह हो गया कि अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों, यानी सीनेट के साथ-साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी डेमोक्रेट्स का कब्जा हो गया है। इसे इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जा रहा है कि ट्रंप की नीतियों से लोग कितने नाखुश हैं। इन सब के बाद अब ट्रंप बदले-बदले नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ईरान के लेकर एक बयान दिया है जो इसकी गवाही दे रहे हैं।

दरअसल ट्रंप से गुरुवार को ईरान पर नए हमले से जुड़ा एक सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में ट्रंप पहले को तरह ईरान को मिट्टी में मिला देने की बात करने की बजाय यह कहते दिखे कि शायद वे अब और तबाही न देखना चाहें। उन्होंने संकेत दिया कि वे इस तरह के कदम बचना पसंद चाहेंगे। वहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेहरान अमेरिका की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं कर रहा है।

ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, “अगर संभव हुआ तो मैं बाकी देश को तबाह नहीं करना चाहूंगा।” हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ सकता है। ट्रंप ने सस्पेंस बरकरार रखते हुए कहा, “आप लोगों को जल्द ही सब पता चल जाएगा।”

उपराष्ट्रपति वेंस ने कबूली थी सच्चाई इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने मिडटर्म चुनावों में हार के बाद खुद यह माना था कि ईरान युद्ध इस हार की असली वजह रहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा था, ''हमारी हार की वजह वह युद्ध है।'' उन्होंने कहा कि अगर लोग यह तर्क देना चाहते हैं कि अगले 6 साल के लिए सीनेट पर अपना नियंत्रण खो देना सही है, तो बेशक ऐसा तर्क दें। उन्होंने कहा, ''आप सहमत हों या असहमत, कम से कम यह एक ईमानदार बात तो होगी।''

बता दें कि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार यह दलील दी थी कि ईरान युद्ध सही था। वहीं चुनाव नतीजे आने के दौरान भी उन्होंने कई इंटरव्यू में यही बात दोहराई कि ईरान युद्ध का फैसला सही था। वहीं वेंस की सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि यह वेंस की अपनी सोच है। उन्होंने कहा, ''मैं जानता हूं कि वेंस इस बारे में क्या सोचते हैं और मुझे लगता है कि ईरान युद्ध का फैसला ठीक था।''

रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी हार इससे पहले अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस के दोनों सदनों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने देशभर में बढ़त हासिल की। उन्हें उन राज्यों में भी सफलता मिली, जहां परंपरागत रूप से रिपब्लिकन पार्टी का प्रभाव रहा है। डेमोक्रेट्स ने सीनेट की कम से कम सात रिपब्लिकन-नियंत्रित सीटें जीत लीं। इनमें कंसास, आयोवा, टेक्सास, ओहायो, मेन, उत्तरी कैरोलिना और दक्षिण कैरोलिना शामिल हैं।