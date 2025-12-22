Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़I will not live in Bangladesh says Dipu Chandra Das brother who was Lynched to death
भारत जाना चाहता हूं, बांग्लादेश में मारे गए हिंदू युवक के भाई का छलका दर्द; दीपू दास पर क्या कहा

संक्षेप:

बांग्लादेश में मारे गए हिंदू युवक के भाई का बयान आया है। दीपू दास के भाई का नाम अपू दास है। उसने कहा है कि अब वह भारत वापस जाना चाहता है।

Dec 22, 2025 10:44 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
बांग्लादेश में मारे गए हिंदू युवक के भाई का बयान आया है। दीपू दास के भाई का नाम अपू दास है। उसने कहा है कि अब वह भारत वापस जाना चाहता है। 25 साल के दीपू चंद्र दास की बांग्लादेश में बीते दिनों ईशनिंदा के आरोप में हत्या कर दी गई थी। दीपू दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के बदतर हालात की तल्ख सच्चाई सामने आई है। सीएनएन के मुताबिक दीपू दास के भाई ने कहा कि उसके परिवार के लोग डरे हुए हैं। अब वह लोग यहां रहना नहीं चाहते। अपू ने कहा कि अगर उन्हें सही तरह से मदद मुहैया कराई जाए तो वह भारत वापस जाना चाहेंगे।

अपू ने आगे कहा कि दीपू का एक छोटा बच्चा है। अगर हमें सुविधा मिल जाए तो हम बांग्लादेश छोड़ देना चाहते हैं। समाचार चैनल के मुताबिक अपू ने बताया कि दीपू लगातार कहता रहा कि उसने किसी का अपमान नहीं किया है। दीपू मैमनसिंह शहर में एक फैक्ट्री मजदूर था। ईशनिंदा के आरोपों को लेकर पहले फैक्ट्री के बाहर भीड़ ने उनकी पिटाई की और फिर पेड़ से लटका दिया। शरीज उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुई हिंसा के बीच गुरुवार रात दास की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार, भीड़ ने हिंदू युवक के शव को ढाका-मैमनसिंह राजमार्ग के किनारे फेंक दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे सड़क के दोनों ओर यातायात ठप हो गया।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समूहों ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में अंतरिम सरकार की उन कामों में विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिनके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को रोका जा सके। अधिकारियों ने 21 संदिग्धों की गिरफ्तारी की घोषणा की जो एक हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या, मीडिया कार्यालयों पर हमलों और भारतीय कूटनीतिक मिशन के पास हिंसक प्रदर्शनों से जुड़े थे।

सोमवार को हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक संगठनों के नेताओं ने ढाका में दिपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या के विरोध में मानव श्रृंखला बनाई, उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार हिंसा, हत्याओं और अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न को रोकने में विफल रही है।

